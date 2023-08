Kvalifikacije za Eurobasket: Hrvatska u skupini s Francuskom, BiH i Ciprom

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija će u kvalifikacijama za EuroBasket 2025 nastupiti u skupini E, a protivnici će joj biti Cipar, Francuska te Bosna i Hercegovina, odlučio je ždrijeb obavljen u utorak u Münchenu.

U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo sudjelovat će 32 zemlje uključujući sudomaćine EuroBasketa Cipar, Finsku, Latviju i Poljsku, a igrat će po sustavu "kod kuće i u gostima".

Kvalifikacije će se igrati u tri kruga: od 19. do 27. veljače 2024., od 18. do 26. studenog 2024. i od 17. do 25. veljače 2025. s time da će u svakom krugu svaka momčad odigrati po dvije utakmice.

Tri najbolje plasirane momčadi iz svake skupine, osim skupina koje uključuju sudomaćine FIBA EuroBasketa 2025. Cipar, Finsku, Poljsku i Latviju, kvalificirat će se na Europsko prvenstvo.

U skupinama koje sadrže sudomaćine, a to je slučaj sa skupinom E u kojem je i Hrvatska, plasman na EP će ostvariti domaćin i druge dvije najbolje plasirane momčadi.

U skupini C igrat će Španjolska, Latvija, Belgija i Slovačka, dok su u skupini G reprezentacije Srbije Finske, Gruzije i Danske.

Preostale četiri kvalifikacijske skupine činile su reprezentacije drugog, trećeg, šestog i sedmog bubnja. U skupini B su Italija, Turska, Mađarska i Island, dok su u skupini D Njemačka, Crna Gora, Bugarska i Švedska.

U skupini F natjecat će se Grčka, Češka, Nizozemska i Velika Britanija, a u skupini H Litva, Poljska, Estonija i Sjeverna Makedonija.

