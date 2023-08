Igor Bišćan najavio uzvrat protiv Astane: 'Pametni smo i lukavi'

Dinamo će u srijedu od 16 sati igrati uzvratni susret protiv Astane. Bez obzira na suverenu pobjedu u prvoj utakmici, Igor Bišćan kao i njegova momčad, ovaj dvoboj shvaćaju maksimalno ozbiljno.

"Nadam se da neće ova vremenska razlika puno utjecati na nas. Putovali smo dosta dobro, imali smo dobar let i dovoljno mjesta u avionu da nas sve to skupa ne umori. Vidjet ćemo koiiko će ta putovanja ostaviti traga na nama. Vjerojatno će Astana morati riskirati i ne dozvoliti nama da umrtvimo utakmicu s našim načinom igre. Oni će biti agresivni i mi moramo biti spremni na to. Labav ulazak u utakmicu mogao bi nam zakomplicirati život. A to je zadnje što želimo", rekao je strateg zagrebačke momčadi.

Sastav koji će istrčati na umjetnom travnjaku još nije poznat: "Nismo se u Zagrebu pripremali za umjetnu travu. Procijenili smo da ne bismo previše dobili s tim, nego da bismo samo tako nepotrebno utjecali na stanje naših igrača. Moramo se pomiriti s tim da se igra ozbiljna utakmica i biti fokusirani.

Vjerujem da smo dovoljno pametni i lukavi da se znamo adaptirati na uvjete i da ne bi ta podloga trebala puno utjecati na našu izvedbu. Danas ću vidjeti kakav sastav možemo planirati. Ovisi kako se pojedinci osjećaju na toj podlozi. Nakon toga ćemo donijeti odluku", rekao je Bišćan čime je zaključio najavu uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka.