Nisu Zagrepčani briljirali ali su pobijedili. U derbiju i ujedno posljednjoj utakmici 26. kola HNL-a nogometaši Dinama su danas na maksimirskom stadionu pobijedili Rijeku s minimalnih 1-0 (0-0). Utakmica je odlučena u 67. minuti kada je jedini pogodak na susretu dao Stefan Ristovski. Dinamo je pobijedio nakon niza od tri ligaške utakmice bez pobjede. Odigrao je aktualni prvak prije ove pobjede domaći remi protiv Osijeka, a nakon toga je gubio u Šibeniku i Puli.

Oprostio se kapetan i najvažniji igrač od Dinama

Od Dinama i njegovih navijača oprostio se ujedno 31-godišnji Arijan Ademi, kapetan i najvažniji igrač, motor momčadi, koji je u klub došao daleke 2010. godine iz Šibenika. Imao je kratko razdoblje igranja u Lokomotivi, a kroz svo ostalo vrijeme je postao jedan od najboljih igrača Dinama novijeg doba.

Za Dinamo je Ademi ukupno odigrao 359 utakmica te je pritom postigao 41 pogodak i upisao 30 asistencija. Karijeru će nastaviti u kineskom prvoligašu Beijing Guoanu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Na lijepi način su se od Ademija oprostili i najvatreniji domaći navijači koji su razvili njegovu veliku sliku s inicijalima imena i prezimena sa strane. Za komentar je portal Net.hr nazvao Igora Pamića, svog stalnog komentatora nogometnih zbivanja, bivšeg nogometaša Dinama, između ostalih klubova - reprezentativca Hrvatske i jako dobrog lika u svakom slučaju, iskrenog do bola...

'Dinamo je pobijedio, ali nije briljirao. To je ta njihova kvaliteta'

"Dvije stvari prvo moramo razdvojiti. Dinamo je pobijedio, ali nije briljirao. No, to je to. To je ta njihova kvaliteta. Jako mi je drago radi Ademija što je pobijedio u svojoj zadnjoj utakmici za Dinamo, što se oprostio onako kako se velikani opraštaju od plavog dresa. Znate, bit ću sad bezobrazan prema nekim drugima možda ali Arijan Ademi je najveći igrač zadnjih 20 godina u NK Dinamu. Daleko najveći igrač. On je prošao jednu specifičnost u karijeri, od kazne... Vjerovalo se u njega, pružila mu se podrška i točno se znalo što što će taj igrač vratiti klubu, hvala Bogu da je bilo tako. Kao individualac, Arijan Ademi je Dinamu donio više nego bilo koji drugi igrač u Dinamu od kad ja pamtim", kazao je Igor Pamić za Net.hr i zaklučio:

"Dinamo je danas izvukla kvaliteta, međutim, nije bilo blistavo. Ali, to vam je ta razlika zašto je netko prvi na tablici, zašto je netko drugi ili peti. Plavi su dobili na kvalitetu. Normalno da nakon svih događanja su bili pod pritiskom. Ljudi moji, mi svi pričamo mjesecima o situaciji, nemojmo zaboraviti da to netko čita, prati i gleda... To se normalno vrati na terenu. Ovako ću reći za kraj - možda jedna izjava koja će dati jednu poruku - Ademi u Puli nije igrao, Dinamo je izgubio. Ademi u Šibeniku nije igrao, Dinamo je izgubio. Ademi je danas igrao a Dinamo je pobijedio. Pametnom dosta. Plakat ćemo jako za Ademijem, vjerujte mi. Nikad ga ne bi pustio. U ovim godinama, samo bih ga pitao potpiši, koju plaću hoćeš. Nikad ga ne bi pustio. Arijan Ademi je malo više od igrača bio u Dinamu. Bojim se da je ovo najveći gubitak Dinama u zadnjih puno puno godina".