'Bod nije loš iz plavog kuta, a Hajduk nije pokazivao ambiciju za igrati prema naprijed'

U posljednjoj utakmici prvog dijela nogometne sezone, velikom derbiju 19. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, Dinamo i Hajduk su na maksimirskom stadionu odigrali 0-0.

Plavi su bili bolji, no osim ogromne energije i žestine, veliki derbi nije ponudio previše prilika. Komentar Igora Pamića za Net.hr prenosimo u cijelosti:

"Očekivao sam zanimljivi derbi, iako s taktičkog aspekta nije bio toliko loš. Vidim po izjavama da je Hajduk kao htio napadat, međutim onako kako je bio složen i u kojim zonama je igrao nije pokazivao veliku ambiciju za igrati prema naprijed da ode energičnije po tri boda", rekao je Pamić pa se prebacio na domaćine:

'Bod nije loš iz plavog kuta'

"Dinamo je bio bolji, dominantniji, ali bez previše igrača u završnici, vidio se jedan respekt prema utakmici i rezultatu. Hajduk je bio zadovoljan jer je prvi, a Dinamo si nije smio dozvoliti da izgubi jer se približio Hajduku, taj bod ipak nije loš iz plavog kuta. Dinamo je izborio proljeće u Europi, totalno se približio Hajduku i Jakirović je svoj posao s ovom momčadi odradio sasvim dobro."

Nije Sergej puno mijenjao, samo dvije izmjene što je anomalija za njegovu 'vladavinu' u Dinamu. Sandro Kulenović je 'riješio' utakmicu s Rudešom, je li možda mogao ući u igru zbog prekida, a ni Bruno Petković baš nije briljirao?

Igor Pamić Foto: Sportnet Igor Pamić Sportnet

"Iz trenerskog kuta gledano, stavio je Kulenovića protiv Rudeša i on mu je to vratio. U derbiju nije osjetio potrebu da ga ubaci jer Dinamo nije išao va banque po tri boda, išao je bez ekstra rizika, tipični kontrolirani Jakirovićev nogomet kojeg ja volim. Što se tiče Petkovića, da je najgori na terenu, ja ga nikad ne bi izvadio, ako je živ i zdrav, jedino da je baš očajan, a on ne može biti očajan."

Takuro Kaneko je opet tema svih medija, kao na 'motoru' je prolazio Dialla?

"On je dokazao da je pojačanje, radi veliku razliku, ali baš zato što on radi razliku možda Dinamo nije prvi. Dobar je igrač, sve to 'štima', još bi trebao biti po meni opasniji. Dinamo je izvukao maksimum u situaciji u kakvoj je bio, sad će morati pokazati nakon prijelaznog roka jel jesu ili nisu", rekao nam je Div iz Žminja pa nastavio:

"Kaneko je prebitan igrač za Dinamo, Petković nije bio raspoložen, ali nije imao koga ni razigrati jer Dinamo nije s previše igrača dolazio prema naprijed, nije bilo ni prostora. Neki igrači su podbacili, ali ne želim o prezimenima, tako je teško pobijediti organiziran Hajduk."

Po intuiciji smo mogli zaključiti da se vezni igrači Dinama podbacili, iskusna kombinacija Ademi i Mišić nije bila toliko bolja od dva mladića, Sigura i Pukštasa, koji su pokazali da znaju i udariti u derbiju?

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Josip Regovic/PIXSELL

'Sigur i Pukštas su vođe'

"Sigur je jedan od najboljih igrača u Hrvatskoj u ovom trenutku, uz Pukštasa naravno. Odradili su fenomenalan posao i pružili Hajduku da bude stabilan, fascinira njihov gard s kojim ulaze u svaku utakmicu. Oni će sigurno biti pravi igrači jer žive u takvom ambijentu kao što je Split, u klubu s velikim očekivanjima kao što je Hajduk, a oni su vođe."

Marko Livaja je zadržao puno lopti, ali Hajduk nije istrčao opasniju kontru?

"Livaja je odigrao gore koliko je mogao, bio je jako odsječen i tu je Hajduk puno pomogao Dinamu jer nije dolazio s puno igrača naprijed da napravi probleme", zaključio je Pamić.

