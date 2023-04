Pred nogometašima Dinama danas je bitna utakmica polufinala Kupa protiv Šibenika (17.30). Zagrebački plavi su u krizi i traže izlaz iz nje. U posljednjih 5 susreta ostvarili su samo jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Dakle, osvojeno je mršavih pet od ukupno mogućih 15 bodova. Dinamovci su pobijedili tek Rijeku, izgubili od Šibenika i Istre 1961 na gostovanjima, odigrali neodlučeno s Osijekom na Maksimiru i Goricom prošle subote u gostima...

Porazne brojke za Antu Čačića

Brojke su za Čačića stvarno porazne ovog proljeća. Trener i sportski direktor Dinama je, naime, u 11 odigranih utakmica Dinama ostvario 5 pobjeda, 4 neodlučena ishoda i 2 poraza. Ukupno je osvojio 19 bodova uz gol razliku 16:7.

U tih spomenutih ranije pet utakmica, niti jednoj momčadi Dinamo nije zabio više od jednog gola, ukupno ih je zabio četiri, od toga tri puta su zabijali bekovi, dva puta desni Ristovski, jednom lijevi Ljubičić.

Realizacija je, stoga, katastrofalna. Igrači koji su zaduženi za igru prema naprijed izgledaju kao da ne bi zabili niti trećerazrednim momčadima. Josip Drmić ne pogađa iz dobrih prilika, doprinos Darija Špikića je minimalan. U međuvremenu je klub napustio kapetan, motor momčadi Arijan Ademi. Sad je jasno koliko je Ademi bio bitan za Dinamo...

Kako bilo, Dinamo je u lošem razdoblju izgubio čak deset bodova, kompromitirana je uvjerljiva bodovna prednost na ljestvici pred Hajdukom, nestalo je samopouzdanje i ne izgleda na dobro. I na sve to, pojavila se i situacija s ozljedama koja Čačiću zadaje dodatne glavobolje. Nema Brune Petkovića i Dine Perića, momčad se tek navikava na život bez spomenutog Ademija, a za Šibenik je upitan i Luka Ivanušec. Kako bilo, Ante Čačić, ako želi preživjeti na klupi Dinama mora ostvariti dva cilja - danas proći u finale Kupa i za vikend mora dobiti Lokomotivu. Dakle, slobodno možemo reći kako je Dinamova utakmica protiv Šibenika trenutak istine za Čačića.

'Ništa u životu nije slučajno'

Za komentar navedene situacije portal Net.hr zamolio je trenera Karlovca, njihovog stalnog komentatora, bivšeg nogometaša Dinama i reprezentacije Hrvatske, cijenjenog - Igora Pamića.

"Budimo realni, sve je krenulo sa tom situacijom oko Skupštine koja se odrazila i na momčad. Dakle, ništa u životu nije slučajno. Ono što je sad momentalno problem za Dinamo je što nije u dobroj formi, što Dinamo ne igra dobro a rezultat pokazuje i prati tu lošu igru", govori nam Igor Pamić i nastavlja:

"Ono što je za Plave dobro je da su prvi na ljestvici sa 7 bodova, da su u šansi za proći u finale Kupa. Dakle, dvije stvari bi trebalo shvatiti - bez obzira na trenutnu situaciju - ovo može biti opet superuspješna sezona a može biti i vrlo neuspješna. Tako da Dinamo danas i Čačić kao trener, iako Ante Čačić nije Dinamo nego trener, ali Dinamo danas ima situaciju da danas mora na svoj imidž, renome, kvalitetu, agresiju, na puno drugih segmenata koje čine jednu momčad pokazati da je sve što se događa bilo samo trenutni slijed nekih situacija i da su oni ipak na pravom putu. Jer, na kraju će se ipak gledati sveukupni rezultat, a on je za sad još uvijek dobar".

Pamić nam naglašava kako se od Dinama sigurno ne očekuje da u posljednjih 5 susreta ima ovakav skor koji ima - "To je definitivno, tu nemamo što diskutirati. Pet osvojenih bodova u posljednjih 5 susreta za Dinamo je premalo, međutim ono što je još više problematično - alarmantno je njihova igra. Dinamo više nije dominantan. Ni po statistici nisu bolji od svojih suparnika, dakle jednostavno ne izgledaju dobro, a to je veći problem od samog rezultata. Jer, rezultat sveukupni je dobar, prednost od sedam bodova ispred Hajduka je još dobra, ali posljednjih 5 utakmica za Dinamo je alarmantno taj segment obliku njihove igre".

'Ademija više nema, bio je to ishitren potez'

Posljednji put kad smo se čuli s Igorom, to je bilo 19. ožujka nakon posljednje Dinamove pobjede, onom nad Rijekom na Maksimiru (Ristovski je zabio za konačnih 1-0 u oproštaju Ademija od Dinama), rekli ste nam kako ćemo jako plakati za Ademijem - "Ademi u Puli nije igrao, Dinamo je izgubio. Ademi u Šibeniku nije igrao, Dinamo je izgubio. Ademi je danas igrao a Dinamo je pobijedio. Pametnom dosta. Bojim se da je ovo najveći gubitak Dinama u zadnjih puno puno godina".

"Gledajte, pitali ste me za situaciju i za rezultate, Ademija više nema. Za to samo mogu reći da je to bio ishitren potez od kluba. Sad Dinamo i oni koji vode sad tu politiku slaganja i stvaranja momčadi, ma mogu skupa s nama pričati što hoće. Netko je pustio Ademija. Shvatio bi ja još da je Ademi otišao za neki ozbiljan novac, ali Dinamu taj novac nije bio potreban. Definitivno je to bila kriva procijena. Neću sad spominjati ime i prezime, ali kao da su računali da su već osvojili naslov prvaka. U nogometu nije baš sigurno sve kako se na prvu čini, to smo sad po koji put vidjeli, osvjedočili se. Pa kome pravo, kome krivo", zaključio je Igor Pamić.

