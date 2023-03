Kad naš brod plovi plovi i ribu lovi, na jarbolima stojimo mi! No, kad ovaj stih bezvremenskog hita Novih fosila iz 1973. protočimo na Hajduk, onda nema ni plovidbe u pravom smjeru, niti itko stoji na jarbolima, a o ribi koja u ovom slučaju simbolizira rezultate nema ni govora - već samo suša!

Hajduk, u biti, tone sve dublje i dublje. Nogometaši zajedno s trenerom Ivanom Lekom koprcaju se i zakopavaju u živo blato. Splićani su doživjeli jučer poslijepodne novi poraz na Poljudu u HNL-u. U susretu 24. kola našeg najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja Lokomotiva je u sjajnom dvoboju, najboljem u dosadašnjem tijeku sezone u prvenstvu, pred 13.500 gledatelja pobijedila Hajduk sa 4-3. Bila je to fantastična utakmica sa sedam golova i nizom prilika na obje strane, ali isto tako zabrinjavajuća za navijače Bijelih.

Zabiješ 3 gola kod kuće i izgubiš

Jer, kad zabiješ 3 gola a izgubiš onda znaš da nisi imao obranu i da nešto jako ne štima. Za komentar situacije na Poljudu i najnovijeg poraza Hajduka nazvali smo Igora Pamića, našeg stalnog sukomentatora na Net.hr-u, definitivno jednog od najboljih u Hrvatskoj jer Pamić uvijek kaže kako misli, bez fige u džepu i davanja populističkih, političko-korektnih odgovora zamotanih u celofan.

"Jednostavno, to je preveliki klub koji je ušao u jedan krivi ritam i jako se teško išćupati iz toga. To je, ovog puta, definitivno jedna tolika želja da se dođe do toliko željenog naslova prvaka Hrvatske a ništa nisu poduzeli onako kako treba. Znači, prvo prijelazni rok. Doveli su na Poljudu trenera od kojeg su očekivali čuda i jednostavno, to im se sve slomilo. I sad u takvoj situaciji uistinu se teško čupati. Međutim, ono što smo primijetili da Bijeli, van Maksimira, još nešto i prilika stvaraju protiv svojih suparnika i donekle je opasan, međutim ono što ne štima u igri Hajduka je strahovito slaba obrana. Dakle, Hajduk previše golova prima, previše prostora ostavlja, previše im to radi neuravnoteženost i strah. Previše se mijenja sustav, previše se mijenja igrači u zadnjoj liniji i sve to pridonosi takvom rezultatu", kazao nam je u uvodu Igor Pamić i naglasio jednu bitnu stvar - "Trebaš ti znati izgubiti kod kuće utakmicu u kojoj zabiješ 3 gola. Sve je jasno - kao dobro jutro! Treba što prije shvatiti da Hajduk nema tu moć i organizaciju, tu kvalitetu - ni individualnu ni kolektivnu - da može napasti titulu, ali vidjeli smo u Osijeku da Splićani mogu igrati na rezultat. I tog se plana treba držati, definitivno"…

Je li se Hajduku odbila od glavu ta velika euforija koja je nastala dovođenjem Marka Livaje, Nikole Kalinića, Danijela Subašića, Filipa Krovinovića i ostalih zvijezda, prevelika očekivanja koja su preko noći eruptirala u nebo - odnosno "bahatost" da će odmah osvojiti naslov prvaka Hrvatske? Ne ide to preko noći… Sjetimo se Chelseaja koji je tek 4-5 godina poslije rekonstrukcije kluba i dovođenje zvijezda nakon dolaska Romana Abramoviča uspio osvojiti naslov prvaka Europe…

'Chelsea je znao što radi, Hajduk ne zna'

"Ma jasno, s tim da je Chelsea znao što radi, a Hajduk ne zna. U jednom momentu dovedeš ekstra pojačanja - po imenima - a onda staneš na tome i ne nadomjestiš se adekvatnim pojačanjima na adekvatnim pozicijama, da sve to popraviš i pojačaš, međutim Hajduk, po meni, plaća sad kaznu jednog lošeg poteza, strahovito lošeg poteza. Bijeli su bili u uzlaznoj putanji, to moramo priznati, imali su amplitudu prema gore s Jakobušićem i Nikoličiusom koji su previše mijenjali. Prvo je došao Paolo Tramezzani, pa s Burićem nisu preloše igrali kao momčad. Onda je došao Šveđanin Jens Gustafsson s kojim su fulali… E onda je na Poljud došao, doveli su pravog trenera - Valdasa Dambrauskasa. To je bio pravi trener za Hajduk, onakav kakav je klubu potreban - taktičan, vrlo smiren s dosta iskustva. Zna se ponašati baš u jednoj takvoj sredini a znamo svi kakvi su Dalmatinci - vrući. Znamo i kakav je njihov stav, karakter i kakvu ljubav prema Hajduku gaje. To ti se mora obiti od glavu. Imao si sve i u situaciji u kojoj su Bijeli stajali odlično, klub je pogriješio mjenjavši trenera nakon dvije loše utakmice. Nakon odlaska Dambrauskasa, trenera koji je odgovarao, io idealan, pala je igra Hajduka", govori nam bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske.

Igor Pamić naglasio nam je kako se dovođenje adekvatnih pojačanja po pozicijama jako loše odradilo nakon Dambrauskasa i kako to oni sad plaćaju - "Treba im jedan period da se srede, jer sad mogu upadati u sve veću i veću rupu. Na Poljudu moraju reći mi nismo pravi, mi trenutno ne možemo i po meni, Hajduk bi sve trebao bazirati na Kup, na stvaranje igre i imidža. Hajduk ruši svoj imidž a to je preveliki klub da bi u HNL-u bio pomalo i vreća za napucavanje. Pa, ne može nitko govoriti 'idemo u Split i dobit ćemo, idemo tamo uzeti bodove'. Nekad to nije tako bilo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popularni Div iz Žminja govori nam i kako se Ivan Leko jako loše snašao jer su mu ambicije bile prevelike u odnosu na očekivanja i sad je on taj koji mora pokazati zbog čega ga je klub doveo, odnosno da je pravi trener za Hajduk…

'Ivan Leko se malo pogubio'

"Ivan Leko sad mora donekle donijeti rezultat. Ovo je sad zastrašujuće što se s Hajdukom događa. Ne sjećam se kad su Splićani tako loše izgledali. Bijeli su znali biti bodovno slabiji ali je bio konkurentniji. Danas se nekako već zna da će dobiti gol-dva-tri. Vidjeli smo Hajduk u Gradskom vrtu da nije igrao s trojicom iza nego sa četvoricom i napravili su rezultat, međutim opet su igrali sad protiv Lokomotive sa 4 u obrani i podbacili. Opet ponavljam - Hajduk, što se tiče samog sastavljanja momčadi, on jednostavno mora procijeniti koji su igrači u određenom trenutku najbolji i koji najbolje mogu odgovoriti ambicijama, prvo Hajduka a ne Lekinim ambicijama. Jer, tako se gubi tlo pod nogama. Sve više i više se pada u greške. Najgore bi bilo da Leko dođe u situaciju, što mislim da već je - da on uopće ne zna što je bolje i što je u ovom trenutku najbolje za Hajduk - ne za njega, ne za igrače nego za klub. Govorimo sad o Hajduku."

I za kraj Igor Pamić nam je istaknuo:

"Ivan Leko je samo trener Hajduka a Hajduk je nešto veće, Hajduk je specifičan, veliki klub s vojskom navijača. U tom klubu treba znati izdržati pritisak. Leko treba sam znati i naći igrače koji će znati odgovoriti u određenoj situaciji u kojoj se Hajduk nalazi. Nije Leki lako ali jednostavno to mora napraviti. Ivan Leko mora naći put koji će odgovarati klubu, zadovoljiti ambicije Hajduka. Prvenstveno, to je sad igra i srozavanje ugleda kluba. Svakog dana mora se vidjeti pod Lekom napredak u igri momčadi, u njegovim idejama a to ne vidimo. Ivan Leko se malo pogubio, pogotovo ako je istina ovo što je putem novinara izašlo, da Leko u dogovoru s igračima išao mijenjati sustav. To nije baš pohvalno, idealno bi bilo da je on to odlučio. Naravno, pod uvjetom da je to istina što se piše".