'Ako gledamo nogometno, nitko nije u prednosti za današnji derbi'

Sve je spremno za treći obračun sezone dva najveća hrvatska nogometna kluba, a treći čin najvažniji je i najiščekivaniji dosad. Hajduk u 10. kolu od 18.00 dočekuje Dinamo na Poljudu. Bijeli su trenutno vodeći u prvenstvu sa 18 bodova i utakmicom više u odnosu na Dinamo koji ima 16 na trećoj poziciji. Igor Pamić najavio je utakmicu na Poljudu za Net.hr.

No, od posljednja tri susreta u HNL-u dva puta su poraženi. Dinamo je, pak, u pozitivnom nizu od pet pobjeda, ako računamo i slavlje nad Astanom u Konferencijskoj ligi, odnosno šest ako računamo i 4-1 slavlje protiv NK Ponikve u šesnaestini finala Kupa ranije ovog tjedna...

Modri su slavili u Superkupu na Maksimiru s minimalnih 1:0, dok su Bijeli u prvom kolu HNL-a pobijedili dinamovce rezultatom 2:1, također u Zagrebu.

"To za ovu utakmicu nije bitno. Definitivno, meni tako govori instinkt, možda on nije pravi, ali da je za ovu utakmicu navedeno potpuno nebitno. Nitko nije u prednosti, derbi je specifičan, a Plavi su u prednosti možda malo, jako malo, ali iz samo jednog razloga - zbog psihičkog momenta. Ako gledamo nogometno, nitko nije u prednosti. Utakmica može otići u svim smjerovima", govori nam Igor Pamić, bivši nogometaš Dinama i reprezentacije Hrvatske, sad trener Karlovca.

Ulog je velik. Zagrebački plavi bi pobjedom na Poljudu preskočili splitski klub čak i s utakmicom manje, a Hajduku je pobjeda imperativ, kako bi povećao prednost nad rivalom i tako na najbolji mogući način ušao u drugi krug prvenstva.

Strateg Hajduka Ivan Leko jasno je naglasio da se ne namjerava vraćati u sustav 3-5-2, ali posljednje vrijeme nema baš ustaljenu početnu jedanaestoricu, stoga je pitanje koga će poslati na teren protiv Dinama.

Kako bilo, danima na društvenim mrežama, kroz izjave nekih stručnjaka, bivših nogometaša i trenera, poteže se konstatacija kako je ovo sudbonosna i ključna utakmica za Hajduk, kako Bijeli, ako ne iskoriste ovu priliku da se bodovno odvoje od Dinama i sebi trasiraju čisti put u lovu na toliko željeni naslov, takvu priliku neće imati godinama. Ima i onih koji utakmicu nazivaju presudnom, iako ona ti sigurno nije... Je li bitna? Je, ali prvenstvo je maraton kojeg treba znati otrčati.

"Nema sumnje da je ulog u ovoj utakmici velik za obje momčadi, ali da je utakmica presudna, sudbonosna, to su gluposti... Ti koji su rekli, koji govore kako je današnji derbi ključan, ti nemaju pojma o nogometu. Znači, to ja sad odgovorno tvrdim. Nema šanse da to tako bude. Glupo je razgovarati o 'krucijalna' i 'ključna' tri boda, a do kraja ima još... Ajoooj, jako puno.... To je po meni neozbiljno. Utakmica je strahovito važna i može usmjeriti ovaj dio prvenstva do Božića, slažem se, ali ne mora se ovim derbijem ništa dobiti, odlučiti, steći neku prednost za dalje. Ovaj derbi ne odlučuje o ničem što se prvenstva tiče, ali odlučuje strahovito i usmjerit će put prema naslovu jesenskog prvaka", navodi Pamić i nastavlja:

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Sanjin Strukić/PIXSELL

"Tu bi Dinamo bio u velikoj prednosti. Kad bi Hajduk izgubio, bio bi u problemu. Ne na račun ove utakmice, nego što se prije događalo dosad, što su prosuli bodove protiv Istre i Gorice. Jer pazite, sjetite se koliko je Dinamo zaostajao sa onim zaostalim susretima za Hajdukom, a sad je ipak bodovna razlika skroz manja. Dinamo sustiže Hajduk i normalno da bi s pobjedom bili u prednosti u odnosu na Bijele u nastavku jesenskog dijela. Ali, pričat na taj način da je ovo ključna utakmica, pa Bože moj dragi, onda stvarno nitko više ništa ne zna o nogometu. Ova utakmica ne može odlučivati o naslovu, ali može donijeti puno".

I za kraj nam Div iz Žminja naglašava:

"Dinamo je skratio roster s tri bitna igrača koja znaju igrati ovakve utakmice, Ademi još uvijek ne igra, vidjet ćemo hoće li igrati, a Dinamo sad ima puno više igrača koji ovakve derbije ipak nisu još igrali u odnosu kako je to bilo donedavno praktički. Ne bi tu dao veliku prednost Dinamu. Kad bi bilo sve idealno, Dinamo ne može izgubiti. Iskustvo, roster, individualci. U takvim okolnostima, znači neka to bude od mene i za danas - 1-2 za Dinamo. Ali, nogomet ima neke svoje zakonitosti. Sve u svemu, očekuje nas uzbudljiv derbi".

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo