'Ništa ne bi 1-1 promijenilo, Dinamo nikad nije bio slabiji, no Jakir mora ostati'

U susretu 4. kola C skupine Konferencijske lige Dinamo je na gostovanju u Plzenu izgubio od Viktorije sa 0-1 potonuvši na začelje ljestvice dva kola prije kraja natjecanja.

Dakle, u Plzenu je bilo svega i svačega. Od loše igre Dinama u prvom poluvremenu do dobre u drugom pa i krivih sudačkih odluka.

Za Net.hr svoj sud dao je Igor Pamić, koji trenutno trenira Karlovac.

„Na kraju se samo rezultat piše, Dinamo se ima pravo ljutiti nakon ovakvog suđenja, međutim ništa drastično se ne bi promijenile Dinamove šanse za prolazak skupine da je rezultat bio 1-1, iako bi bod puno psihološki značio momčadi u ovom trenutku“, započinje Pamić te nastavlja:

„Nisam ja ni očekivao nešto puno bolju igru Dinama, pogotovo ne na početku. Dinamo nije stabilan, ne igra dobro i nema rezultate, pogotovo što su naučili godinama živjet u komfornoj zoni već od starta prvenstva, a u ovoj godini nije tako i Dinamo se muči.

Drugo poluvrijeme opet smo dobili jednu reakciju. U Varaždinu smo imali fenomenalno prvo poluvrijeme, loše drugo. Sada smo imali katastrofalno prvo, pa drugo dobro. Ne znam što može biti razlog tome“.

'Dinamo nije odavno imao slabiju momčad'

Sergej Jakirović pokušao je iznenaditi s Perkovićem na mjestu stopera i Emrelijem u vrhu napada, ali mu to nije baš pošlo za rukom.

„Teško je komentirati kolegu i vidjeti što je u njegovoj glavi. Ono što se na prvu vidi je da Dinamo nema standardnost i nema momčad, Jakirović se traži i rezultata nema. Jednostavno on teži da stabilizira momčad, pogotovo prvih 12-13 igrača, kod njega se rotira i do 18-19 igrača i vjerojatno i tu leži jedan problem Dinama.

Bez obzira na sve, ne možemo smatrati Jakirovića jedinim krivcem za sve ove rezultate, pustimo ovaj jučer. No, sigurno on ima dio krivice jer je Dinamo daleko od standardnosti i to jasno dokazuje da se i on traži i da nije siguran u svoje odluke, što je razumljivo“, analizira nam Pamić.

Već je stara priča da Dinamo ima pojedine igrače koji kvalitetom nisu zaslužili biti u aktualnom hrvatskom prvaku. Našeg sugovornika smo upitali što napraviti s takvim igračima, ići u brzu prodaju ili se potruditi da od njih bude nešto?

„Gledajte, u tijeku je sezona i tu nemaš druge nego s tim što imaš raditi, uigravati i pobjeđivati. Međutim, bit ću dovoljno slobodan da kažem da Dinamo nije odavno imao slabiju momčad pogotovo što se individualnosti tiče.

Normalno da je za Jakirovića i za Dinamo veliki peh što se ozlijedio Petković, no opet s druge strane dojma sam da Dinamo nema momčad za igrati savršen nogomet i pobjeđivati u serijama.

No, da se ne može pobijediti Varaždin i Goricu, da se protiv Lokomotive trebalo izgubiti, nisam baš siguran da Dinamo sad nema momčad s kojom može takve ekipe pobjeđivati“, direktno će nam Pamić.

Za kraj razgovora našeg sugovornika smo upitali jedno od najčešće postavljenih pitanja ove sezone. Treba li Jakirović otići?

„Ja sam već rekao, bez obzira što tko mislio – Bišćana nikad ne bih maknuo, a on je maknut i sada treba ići dalje. Ta promjena i način na koji je Jakirović došao su bili ključni, sada se nekako pliva u toj muci.

Što Jakirović može sada napraviti? Na planu igre ne može previše, na samopouzdanju možda malo više. Ako se već išlo u te poteze, onda Jakirović treba ostati, Uprava mora biti sigurna u svoj potez.

Prvenstvo nije gotovo, Dinamo ima itekako velike šanse proći skupinu tako da ništa nije tragično, nije to neki zaostatak, to se u dvije-tri utakmice riješi sve. Ono što je Dinamo sada dobro napravio je da su stali iza trenera i da pokušaju s jednom mobilizacijom svi skupa izaći iz problema.

Zna se onda što slijedi na pauzi. Selekcija i čišćenje svlačionice“, zaključio je Pamić.

