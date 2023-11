'Nikoličius je imao plan i on je upalio, Jakir je rođen pod sretnom zvijezdom'

Iza nas je još jedno uzbudljivo kolo najdraže nam 1. HNL. Vodeći trojac Hajduk, Rijeka i Dinamo izborili su vrlo važne pobjede te s velikim samopouzdanjem ulaze u 'foto-finiš' jesenskog dijela prvenstva.

Hajduk je nakon 497 dana napokon upisao pobjedu protiv često kobne Istre, Rijeka se nakon dva uzastopna remija vratila pobjedama uvjerljivom izvedbom u Varaždinu, a aktualni prvak Dinamo dodao si je nova tri boda nakon velike drame i gola u sudačkoj nadoknadi.

Kao što to i inače biva, i nakon ovoga kola priča se o suđenju. Ante Čulina dijelio je pravdu u Puli te pritom napravio nekoliko velikih propusta - Ante Erceg trebao je biti isključen još u prvom poluvremenu, sportski direktor HNK Hajduka Mindaugas Nikoličius našao se u zapisniku nakon utakmice jer je, citiramo Čulinu „ušao na teren za igru i krenuo prema meni i izražavao nezadovoljstvo sa suđenjem“. Taj isti sudac je u 90. minuti utakmice dosudio krajnje dvojben jedanaesterac za goste iz Splita koji je realizirao Marko Livaja.

Kako bi analizirali sva uzbuđenja kojima smo svjedočili protekla dva dana, okrenuli smo broj Igora Pamića koji iza sebe ima višegodišnje HNL iskustvo, kako igračko tako i trenersko.

„Što se tiče Dinama – ništa novo. Već smo konstatirali da Dinamo nema trenutno ni stav ni gard, muči se i oni su sami pod velikim stresom. Ušli su u taj jedan period u kojem se puno toga događalo, i što se tiče Uprave i svega ostaloga, ali za njih je u u ovom momentu važna samo pobjeda.

Mislim da ne trebaju Jakiru sada ovo komentari 'evo im sada, pa nek pišu' i tako dalje. Njemu treba mir, a i momčadi jer on ipak djeluje na momčad. Ima još tih par utakmica i bez obzira što se Dinamo muči moramo biti iskreni i reći da je Jakir rođen pod sretnom zvijezdom. Lokomotiva dva gola u nadoknadi, Varaždin gol u nadoknadi, sada gol u nadoknadi… Ako bude igrao na kartu sreće, a za sada je očito ima, to neće biti loše“, rekao nam je u uvodu naš sugovornik.

Rijeka se nakon podjele bodova s Lokomotivom i Dinamom vratila na pobjedničke staze te tako ostala u igri za titulu jesenskog prvaka.

„Strahovita pobjeda Rijeke nakon dva remija, ali ono što je bitno - Rijeka ne gubi. Nekad nije taj bod nije loš jer liga je toliko izjednačena, osim Rudeša, da će svatko još gubiti.

Ni Hajduk, ni Dinamo, ni Rijeka nemaju momčad da mogu ići bilo gdje, pa čak ni na domaćem terenu i reći to vjerojatno biti tri boda. Za sada su favoriti, međutim nema nitko momčad da mogu reći sada ćemo ići u seriju pobjeda.

Što se tiče Rijeke, nakon što su se očekivale pobjede na posljednja dva gostovanja u Puli i kod Lokomotive, ovo je bila strahovito bitna pobjeda koja će im biti vrlo važna što se tiče samopouzdanja. Dobro im je došlo i bodovno, ali će ih i dići u ulasku u finiš jesenskog dijela sezone“, nastavlja Pamić.

Nakon utakmice u Puli, najviše se pričalo o suđenju, a najmanje o pobjedi kojom je Hajduk zadržao bodovnu prednost na vrhu tablice.

„Pritisak je očigledno velik. Ja osobno smatram da je, poznavajući ovako sa sportske strane, da je Nikoličius to namjerno napravio na poluvremenu. Vjerojatno je htio unijeti još jedan dodatni žar i u momčad i u kompletnu atmosferu, mislim da je on znao u tom trenutku što radi. Na kraju krajeva i pogodio je, Hajduk je dobio 2:0“, govori Pamić te se osvrće i na incident sa zaštitarima i Torcidom, koja je u Puli nakon utakmice ušla u teren:

„Ovo nakon utakmice neću komentirati, o tome smo pričali već milijun puta. Ne mogu reći da se nadam da se to više neće događati kada će se dogoditi već idući vikend“.

Prema Mariju Strahonji Hajduk je dobio penal koji to nije bio na kraju utakmice. Naš sugovornik smatra kako je to sve posljedica pritiska Nikoličiusa.

„Taj njegov nastup je sigurno bio isplaniran, znao je koliko je ta utakmica za Hajduk bitna i zna se da je u Puli uvijek teško pobijediti.

Hajduk je bio dobar, ali nije bio toliko dominantan da je sve sugeriralo da će utakmica završiti s njihovom pobjedom. On je jednostavno iskoristio taj trenutak da tu to još dodatno potpali atmosferu i na kraju mu je to upalilo“.

Za kraj smo upitali našeg čestog sugovornika pitanje svih pitanja ovih dana u domaćem nogometu – tko će biti jesenski prvak?

„Treba biti realan, ja mislim da su ostale još dvije - tri utakmice. To je puno, to je devet bodova. Hajduk je u prednosti, međutim, Hajduk dolazi na Maksimir. Ta se prednost tada može vrlo lako istopiti stoga smatram da trenutno Rijeka ima najviše šanse.

Dakle, ako Dinamo pobjedi Hajduk na Maksimiru ja očekujem da Rijeka bude jesenski prvak. Oni mogu pobijediti svakoga i mogu to ostvariti i najviše profitirati“, zaključio je Pamić.

