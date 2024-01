'Jedan klub o kojem nitko ne priča može odlučiti tko će biti HNL prvak'

Iza nas je još jedno, 20. kolo 1. HNL. Do kraja je preostalo 16 kola, a na vrhu se vodi grčevita borba za naslov prvaka. Rijeka je pobjedom protiv Hajduka na krcatom Poljudu nadoknadila tri boda zaostatka za Splićanima i preuzela vrh zbog bolje gol razlike, a Dinamo im 'puše za vrat' s četiri boda manje, ali i utakmicom manje.

U Jadranskom derbiju vidjeli smo dva različita poluvremena, Hajduk je dobio 1:0 prvo, a Rijeka 2:0 drugo za veliko slavlje gostiju na teškom gostovanju, a taj rezultat je 'išao na ruku' Dinamu koji je nakon teško osvojena tri boda protiv Istre kolo zaključio s manjim zaostatkom za vodećom momčadi nego što ga je imao na njegovom početku.

Za komentar na još jedan uzbudljivi HNL vikend odlučili smo pitati čovjeka s dugogodišnjim iskustvom igranja, ali i treniranja u elitnom rangu domaćeg nogometa Igora Pamića.

'Hajduk k'o Hajduk'

"Dinamo je napravio kiks i vratio se protiv Istre, gdje nije imao igru, međutim tamo je bilo bitno pobijediti. Što se tiče Hajduka, nažalost ili na sreću, Hajduk k'o Hajduk - velika očekivanja i ponovno prizemljenje. Nije bitan poraz, već način na koji su doživjeli poraz, jako skromno, bezopasno i u grču. Međutim nije to ništa dramatično, ipak su igrali protiv Rijeke, jedne puno aktivnije, brže i dinamičnije momčadi.

Dok se ne priključe pridošli Ivan Perišić i Josip Brekalo, Hajduk jednostavno ima takav kadar da ne znaš tko je sporiji, a u današnjem nogometu je tako teško stvarati igru i biti dominantan i tu će Hajduk imati problema. Imaju stabilnost, no nemaju moći prema naprijed i mislim da će se jako mučiti", analizira nam Pamić.

Iskusnog HNL 'lisca' pitali smo da nam prognozira prvaka s onime što su klubovi do sada prezentirali, na početku proljetnog dijela prvenstva i druge polusezone.

"Dinamo po kadru ima malo slabiju zadnju liniju i tu je malo upitan, no što se tiče individualne kvalitete, koja je često prevaga, tu je neupitan. Dinamo ima energičniju i bržu momčad od Hajduka, a tu je i širina klupe.

Pretvori li se ovaj minus u kojem je Dinamo bio u plus, vrlo brzo se sve može promijeniti i Hajduk može upasti u probleme. Da Perišić može odmah igrati bila bi to drugačija situacija, no na Perišića se ne može računati do travnja, a treba izdržati do tada", zaključio je Pamić.

Cijeli intervju o tome što možemo očekivati u nastavku HNL-a, u kojem je Pamić istaknuo i jedan klub o kojem nitko ne priča, a mogao bi odlučiti naslov prvaka, možete pročitati na portalu Net.hr.