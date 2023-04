Igor Pamić: 'Zidovi u Maksimiru nakon svega sad plaču'

Dinamo je u ozbiljnoj krizi, nova Uprava prvaka Hrvatske reagirala je, sazvala nakon debakla protiv Šibenika u polufinalu Kupa (poraz 2-1) hitni sastanak i kako se neslužbeno doznaje, donijela odluku o smjeni Ante Čačića s mjesta trenera i sportskog direktora kluba. Službena vijest o smjeni još uvijek se čeka, ali mediji pišu i novinari koji prate Dinamo, te informacije koje dolaze iz Maksimira govore nam, sugeriraju kako je stvar rješena...

Loša igra, realizacija i negativan gostujući niz

Roy Ferenčina navodno će voditi momčad već ove subote, priča se da je riječ samo o privremenom rješenju. Zagrebački plavi nemaju igru već duže vrijeme, sad već 6 utakmica u kojima su skupili skor od jedne pobjede (Rijeka 1-0), tri poraza (Šibenik jučer i prije tri tjedna i istra, sve na gostovanjima) i dva remija (Osijek na Maksimiru i Gorica prošle subote).

Za takav negativan niz i lošu igru, kompletnu, nije i ne može biti mjesta u tako velikom klubu kao što je Dinamo. Za komentar situacije portal Net.hr okrenuo je broj Igora Pamića.

"Nije to ništa čudno, sve ono što se najavljivalo posljednjih tjedana i što smo vidjeli, za mene ovo što se dogodilo jučer s Dinamom na Šubićevcu nije katastrofa. To je samo Dinamo kakav je u zadnjih 5-6 tjedana, tako da to nije katastrofa. To je sve normalna slika", rekao nam je Igor Pamić i nastavio:

'Psihološki trenutak kod igrača isto tako kumuje svemu ovome'

"Psihološki trenutak kod igrača isto tako kumuje svemu ovome, a to je najgore. Znate, kad je netko u jednom klubu kao što je Dinamo naučio uvijek pobjeđivati, slaviti, jedan neriješeni rezultat izbaci te iz takta. Iako, to ne bi smjelo tako biti. Međutim, Dinamo upravo tako funkcionira već godinama. I na taj način stvara rezultat. Zato i je postao to što je, bitan na nogometnoj karti Europe. I to je veliki problem. Ali isto tako, to što govorim je sad moje mišljenje, uvjeren sam da će se Dinamo bez igrača što su otišli će se mučiti. Bez ovih igrača kad su van stroja, Dinamo više niti nad jednom momčadi u Hrvatskoj nije dominantan, vjerujte mi. Bruno Petković, Luka Ivanušec, Arijan Ademi, Mislav Oršić, to nije 40% Dinama, to nisu samo 4 pozicije koje se moraju pokriti, to je 70% Dinama - da ne omalovažavam ove druge igrače. Počelo se lutati".

Pamić nam naglašava da je došlo do toga da teret sad moraju iznijeti mladi igrači, ali sad je jedna drugačija, specifičnija situacija...

'Ademi je bio lider i na terenu i zvan njega, on nedostaje jako'

"Primjerice, Martin Baturina. Taj mali, mladi igrač igra non-stop, jel' tako? I on nam je bio strahovito bitan igrač, barem tako pokazuje. Međutim, morate znati pritom jednu bitnu stvar - jedno je igrat pored Ademija, Petkovića i Oršića i osjećati se sigurno, a drugo je igrati bez njih i iznijeti odgovornost koja nije pritom mala. Jedan ključan problem koji je sad je Ademi. Zašto opet njega spominjem? Ademi je bio lider i na terenu, ali i lider i u svlačionici, a inače bi trebao na terenu biti igrač - lider, a u svlačionici trener. Ademi je bio lider i vamo i tamo. I tu je sad isto tako problem, situacija nije bajna i vrlo teško se sad čupati. I zato je teško mladim igračima uvijek igrati na visokoj razini. Zato mi nije jasan potez Dinama da je pustio Ademija kad ima oko sebe, kad se računa da bi se moglo iskoristiti da se stavljaju mladi igrači. Evo jedan primjer - zamisli sad jednog Perkovića koji je došao iz istre i on sad odjednom mora biti prvak Hrvatske s Dinamom, u jednoj situaciji koja nije bajna. Hajde, prošle godine je bila jedna slična situacija ali ne toliko loša - plus što se u klubu događa a sad dulje već vrijeme. Nemojte zaboraviti da zidovi ne govore, kad hoćeš dobar rezultat i zidovi se moraju smijati, a ne plakati. A zidovi sad u Maksimiru plaču".

I za kraj o Anti Čačiću nam Igor Pamić ističe:

"Ne bi smjeli komentirati Čačića dok njegova smjena nije službena. Kad bude i službeno, bit će to logičan slijed događaja. Šest loših utakmica u NK Dinamu je previše da bi se imalo ovako slab niz. Ovo ne ide ka boljem, nego ide samo lošijem. Da je uzlazna putanja, onda bi se dalo raspravljati, ali ovo je silazna putanja i klub mora reagirati".