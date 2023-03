KAKVA IMENA.... Igrači koji su zabili najviše golova u jednoj utakmici LP: Na listi legendrani Hrvat ali i krvnik Dinama

Erling Haaland s pet golova uništio je RB Leipzig. Sjajni Norvežanin tako se upisao u društvo igrača koji su zabili više do četiri gola u jednoj utakmici Lige prvaka. Iako je uvjerljivo najmlađi na ovom popisu, sve je izglednije kako će baš on postati igrač koji će zabiti više od pet golova na jednoj utakmici. Do sada je to uspjelo samo trojici igrača, a uz njega su pet golova zabili dva južnoamerikanca. Po četiri gola su zabila vrhunski navijači, a među njima se našla i legendarna hrvatska devetka, ali i Dinamo. Dinamo je ipak u onom neslavnom dijelu klubova kojima je jedan igrač zabio četiri gola.