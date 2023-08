'Neki igrači koji u kontinuitetu ne daju svoj doprinos, trebaju se dići'

Bivši trener Dinama i iskusni stručnjak Ilija Lončarević komentirao je za Net.hr pripremu i vođenje najvažnije utakmice u dosadašnjoj karijeri za Igora Bišćana:

"Rijetko se kad trenerima u karijeri događa da vode Dinamo, Hajduk ili bilo koji naš klub u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a rijetko se kada odvijaju ovi događaji koji jesu, da je utakmica trebala biti prije tjedan dana, pa da nije. Većini se to nikada ne dogodi i to nije jednostavno. No, čovjek je u tom poslu i mora se snaći iz dana u dan, to je normalno", govori nam u uvodu i nastavlja:

"Poluvrijeme prvo, razmišljajući kako bi utakmica trebala završiti, osobno sam mislio poslati poruku treneru da mu čestitam na igri. Iznenađenje je bio ulazak momčadi u drugo poluvrijeme, to mi nikako nije ni danas jasno bez obzira na to što sam prespavao. Utakmica je bila preznačajna i rezultat 1:0 ne znači puno u poluvremenu, trebalo je pojačati naboj što Dinamo definitivno nije uspio."

Dinamo se namjerno povukao u drugom poluvremenu i prepustio inicijativu Grcima, ili možda nema kondicije?

"Po načinu na koji je Dinamo otvorio utakmicu, to je malo ishitren zaključak. Na koncu. nemoguće je da je AEK-ova momčad spremnija jer njima prvenstvo nije ni počelo. Dinamo je trebao iskoristiti priliku i već odgođenu utakmicu s Lokomotivom ipak odigrati za vikend jer Lokomotiva je pristala na to, i tu bi Dinamo dizao ritam. tek je početak prvenstva i momčad nema što biti umorna iako igra svaka tri dana. To je bila mala greška", objašnjava nam Lončarević i nastavlja:

Ilija Lončarević Foto: Sportnet Ilija Lončarević Sportnet

"Naglasak bi stavio na psihičku komponentu, više nego kondiciju. Momčad je od prve minute drugog poluvremena stala, ne znam jel' u dogovoru s trenerom ili sama, možda su se iznenadili agresijom AEK-a, iako su oni bili agresivni i u prvom dijelu pa je Dinamo to brzom igrom i pasovima i pametnim čuvanjem lopte napravio sebi prednost, a protivniku minus.

U drugom poluvremenu AEK je imao drugačiji pritisak i nije više ostavljao rupe nakon prvog vala pritiska, a Dinamo je imao usporeniju loptu. Oba gola su pala nakon pokušaja obrambenih igrača da odigraju u veznu liniju, gdje su veznjaci bili prespori ili pretromi. Kad je igrač pod pritiskom treba dobiti loptu na vanjsku stranu, da ga protivnik može jedino zaustaviti faulom", govori bivši trener Modrih i nastavlja:

'Ne znam zašto je Mišić zamijenjen'

"Nakon prvog primljenog gola bio je period od 10 minuta gdje je Dinamo opet dobro igrao i dominirao, ali nije uspio to pretvoriti u svoju prednost, a dalje je sve bilo normalna posljedica toga svega. Ne dolazi u obzir da je momčad nespremna, mislim da trener nema puno rješenja što se tiče vezne linije. Ne znam zašto je Mišić zamijenjen, to mi je jedino nejasno, on je jedini vrhunska klasa u veznom redu, a Dinamo ne može biti na samo jednoj vrhunskoj klasi. Baturina jučer nije bio zdrav, a i nije u specijalnoj formi. Ljubičić i Bulat su bili pozitivni u prvom dijelu, osim tehničkih problema s primanjem lopte, kasnije bez agresije više se Dinamo nije mogao vratiti."

Bišćan uporno tvrdi da nema rješenja na klupi i pojačanja, a kada se dogodi situacija kao jučer da Baturina ne može igrati, nema ofenzivnih veznjaka. Možda se Dinamo olako riješio Nike Jankovića, Marka Tolića, Luke Menala i Sandra Kulenovića?

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Goran Kovacic/PIXSELL

"Ne bi ulazio u pojedinačne odluke, osim što bez grižnje savjesti mogu reći da je Janković napravio napredak na posudbi u Zrinjskom kao što je Luka Modrić to svojevremeno napravio u Zrinjskom pa Inter Zaprešiću. To mi nije jasno, to je sada njihov problem."

Petković je prvi put ove sezone odigrao 90 minuta, kakav je bio?

"On je to što je, ili će te ga prihvatiti ili nećete. On je klasan igrač, ali nažalost ima dvojako lice. On treba biti opasan u protivničkom šesnaestercu i zabijati, mučiti obrane, a ne biti na centru. To je njegov osnovni problem. Nema potrebe da on bude u fokusu nakon poraza, ili ga uzmite kao takvoga i cijenite ili nemojte."

Što treba Dinamo napraviti u uzvratu?

"Ovisi o tome kakav je plan Dinama, koji igrači odlaze ili ostaju do subote. Po novinama je svaki dan druga priča, ako svi ostanu onda Dnamo ima svoje šanse. Neki igrači koji u kontinuitetu ne daju svoj doprinos, trebaju se dići, ali bez obzira na moguću atmosferu, ima Dinamo dovoljno karakternu momčad još uvijek da se može othrvati sa svim mogućim pritiscima", zaključio je Lončarević.

