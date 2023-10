'Dinamovi navijači imaju razloga za brigu, ovo je bilo baš loše, gore nego u Splitu'

Ne zabrinjava toliko poraz Dinama od Ballkanija 2-0 na Kosovu, u drugom kolu skupine C Konferencijske lige, koliko podatak, činjenica da 180 minuta Plavi nisu kreirali ozbiljnu šansu i da generalno, igra dinamovaca sve je lošija i lošija...

Ispod svake razine

Sergej Jakirović je zbog ozljeda i bolesti imao velikih problema sa sastavom. "Modrima" su nedostajali Bruno Petković, Dario Špikić i Stefan Ristovski zbog ozljeda, Robert Ljubičić zbog bolesti, dok Arijan Ademi nije niti prijavljen za grupnu fazu KL.

Problema je imao i Josip Drmić. Međutim, bez obzira na brojne izostanke, Dinamo je odigrao ispod svake razine.

Najveća pobjeda za Ballkani

Dinamo je zaista debelo razočarao, nije alibi to što je igrao bez mnogo ozlijeđenih igrača, to nikako ne može i ne smije biti alibi, niti alibija smije biti. Dinamo jednostavno ne smije izgledati kao danas, ne smiju tako gubiti svoj teško stečeni europski rejting.

Plavi doživjeli drugi uzastopni poraz

Eto, nakon poraza na Poljudu, Modri su doživjeli drugi uzastopni poraz, teška su vremena u Maksimiru. Ovaj prištinski poraz teško će i dugo boljeti, Dinamo je poražen i u trećem razredu europskog nogometa...

"Što se dogodilo ne znam, ali ovo danas nitko pametan sigurno nije mogao biti i predvidjeti da, nakon loše igre u Splitu, je mogao reći da će Dinamova loša igra biti nastavljena i na Kosovu. Dinamo je u Prištini izgledao gore nego u derbiju. To baš nitko nije mogao pretpostaviti", kazao je bivši trener Dinama Ilija Lončarević za Net.hr nakon utakmice i nastavio:

'Ovo je bilo baš loše...'

"Moglo se pretpostaviti da će Dinamu biti gusto jer je doputovao na Kosovo oslabljen, ali da će biti ovako loše... Ovo je nešto najgore od Dinama što sam gledao ne znam koliko unazad. Ne može se tu ništa suvislo komentirati, jer sve polazi od kohezije, koncentracije i energije momčadi, a od tih karakteristika danas kod Dinama nismo vidjeli niti su one postojale. Zato nema smisla komentirati igrače, to bi bilo uzaludno."

Što je Dinamu nedostajalo na Kosovu?

"Momčad kao momčad nije postojala i to je rezultat toga. Posao koji trener Jakirović ima ispred sebe i njegov stožer, kao i svi u klubu, je nešto što nije baš ugodno u ovom trenutku. Problemi očito postoje i oni se moraju riješiti čim prije."

'Dinamovi navijači imaju razloga za brigu'

Ima li Dinamov navijački puk razloga za brigu?

"Dinamovi navijači nakon Hajduka i Ballkanija imaju razloga za brigu. Nisam siguran što je dinamovcima danas bila smetnja, jer u organizaciji igre nisu bili Dinamo, nisu bili ono što inače jesu. Zadnja linija koja je igrala, ona igra u zadnje vrijeme i tu se nema što dodati. Da li je to trebao biti Ljubičić, a ne Mihajličenko, to nema veze. Kompletna vezna linija, napad nije bio kompletan, ali Vidović je tu bio koji igra stalno i Kulenović i Menalo su ajde novi ljudi, ali sve su to igrači koji su bili prije u klubu i nema nikakvog razloga da oni kao alternacija ne mogu zamjeniti u utakmici bilo koga. Nerazumljivo je zašto je momčad Dinama djelovala tako kako je djelovala."

Dinamo ima tri boda

Na ljestvici vodi Viktorija sa šest bodova, Dinamo i Ballkani imaju po tri boda, dok je Astana na "nuli".

Dinamu sada slijede dva ogleda protiv Viktorije. Prva utakmica je 26. listopada na stadionu Maksimir, a uzvrat 9. studenog u Plzenu.

REZULTATI:

Astana - Viktorija Pl. 1-2 (Tomasov 51 / Chory 54, Kopic 57)

Ballkani - Dinamo 2-0 (Kryziu 45, Hamidi 83)

LJESTVICA:

Viktoria Plzen 2 2 0 0 3-1 6 DINAMO 2 1 0 1 5-3 3 Ballkani 2 1 0 1 2-1 3 Astana 2 0 0 2 2-7 0

