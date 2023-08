'Za Dinamo će u Astani umjetna podloga biti hendikep, ali ne takav da bi utjecao na prolaz'

Pred nogometašima Dinama od 16.00 u Astani, glavnom gradu Kazahstana, uzvratna je utakmica 2. pretkola Lige prvaka protiv istoimenog suparnika.

Kapital koji bi trebao jamčiti prolaz

Prvi dvoboj prošlog tjedna u Zagrebu završio je 4-0 za Dinamo, stoga današnji sraz trebao bi za prvaka Hrvatske biti formalnost.

Ono što je zanimljivo je to da će dinamovci u Kazahstanu igrati na umjetnoj podlozi i to će im biti svojevrsna zamka, međutim sumnjamo da im može biti tolika da ispadnu. To bi bio debakl epskih razmjera i šok svih šokova valjda. Teško je u takvo što uopće i povjerovati…

"Umjetna podloga u Astani ne bi trebala biti zamka za Dinamo, ali može biti poteškoća, što umjetna podloga načelno i je, to sigurno i u to nema nikakve dileme. Nije samo tako prebaciti se na umjetnu travu s normalne trave. Za Dinamo je to hendikep, ali u prvoj utakmici je pokazao da je puno bolja momčad od Astane i taj hendikep ne bi trebao utjecati na prolaz Plavih", govori za Net.hr Ilija Lončarević, bivši trener Dinama, iskusni nogometni stručnjak koji je objasnio osnovnu razliku između umjetne i normalne podloge…

Razlika između umjetne i normalne podloge

"Jako je jednostavno objasniti razliku. Razlika je u trčanju, zaustavljanju, u promjeni pravca. Naravno, razlika je i u odskoku lopte. Jedina prednost bi trebala biti da je umjetna trava sigurno ravna, jel', na tom nivou vjerojatno da. Nije stara nego je normalno novija, da može zadovoljavati kriterije igre i današnjeg nogometa, tj da bi dobila dozvolu da se na njoj može igrati. Zbog toga je ravnija od normalnog terena koji u toku utakmice može dobiti neravnine iz razno raznih razloga. To je jedina prednost. Ovo sve ostalo je manjkavost, jer igračima treba malo duži period da se priviknu na nedostatke umjetne podloge", dodao je Lončarević.

Umjetne podloge znaju jako natopiti vodom i to može biti dodatna poteškoća, a u Hrvatskoj se igra na hibridnoj travi, nema više prirodne ni u HNL-u. Ilija Lončarević je rekao da se umjetna podloga natapa vodom da bi lopta bila brža…

Umjetna podloga usporava loptu

"Umjetna trava, naime, usporava loptu kod doskoka i ona nema tzv. žabice. Na normalnom terenu lopta uvijek pravilno odskače pod kutem pod kojim dolazi. Pod kutom odlaska i ne baš. Po zakonima fizike, umjetna trava zaštopa loptu zbog granulata koji se nalazi na njoj. Zbog toga lopta ode malo više u zrak, gubi brzinu poslije odskoka, ne dobiva ju. Zato oni, vjerojatno, polijevaju, da lopta ne bi gubila na brzini", govori Ilija Lončarević.

Ono što je dobro je to da je statistika na Dinamovoj strani, a dobro je uvijek kad su ti brojke naklonjene, iako to ne garantira uspjeh naravno.

Dinamo je, naime, od 2009. godine imao čak devet europskih gostovanja na umjetnom travnjaku, a ako se doda i prijateljski susret u veljači 2009. s Red Bullom u Salzbugu (pobjeda Dinama 4-3, na poluvremenu imali 3-0), radi se o deset ogleda.

Pet pobjeda i četiri remija na umjetnoj travi od 2009.

Dinamo je u službenim utakmicama, tako, ostvario pet pobjeda, a u četiri navrata dvoboji su završili neodlučeno. Što se tiče tog prijateljskog dvoboja u Mozartovu gradu, Marijan Vlak u Salzbugu je tada isprobao priličan broj igrača i izvrtio razne taktike uoči derbija s Hajdukom.

Sammir je bio najbolji igrač utakmice, Slepička se isto iskazao, kao i Butina u prvom dijelu na golu Plavih.

Pet i pol mjeseci nakon, Dinamo je protiv RB Salzburga, u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka na umjetnoj travi u Salzburgu, 29. srpnja 2009., odigrao 1-1. Uzvrat u Zagrebu je 4. kolovoza izgubio 1-2 pred 20 000 navijača.

Dinamovci znaju za izazove i zamke koja skriva umjetna podloga

Dobro, stoga, zvuči da Dinamo do Bodo/Glimta lani ni od koga nije izgubio na umjetnoj travi i da očito dinamovci znaju doskočiti svim izazovima koje skriva jedna takva podloga.

Također, kad govorimo o povijesti, statistici i brojkama koje su egzaktne, bitno za spomenuti i da je Dinamo 7. kolovoza 2018. godine posljednji put gostovao na Astana Areni i pobijedio 2:0 pogocima Budimira i posebno raspoloženog Olma koji je dao gol i bio asistent.

Zanimljivo je da danas u momčadi Plavih nema niti jednog igrača osim golmana Zagorca koji je bio na terenu u tom susretu s Astanom.

'Umjetna podloga za dinamovce nije novost'

Na klupi je sjedio Perić (igrao tada u Zagrebu u prvoj utakmici kad je zamijenio Oršića).

Nakon toga, dinamovci su imali još tri nastupa na umjetnoj travi, odmah istog ljeta u Bernu kod Young Boysa (1:1) te 2021. godine kod Valura na Islandu kad su dobili 2:0, i dakako taj četvrti s norveškim Bodo/Glimtom.

"Umjetna podloga nije za igrače Dinama novost, ali sigurno je hendikep, ali ne toliki da ne prođu dalje, to sigurno", zaključio je Ilija Lončarević.