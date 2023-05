MILANSKI DERBI U LP Inter u prvom poluvremenu 'potopio' Milan i napravio veliki korak prema finalu

Prošlo je 13 godina otkako je neka milanska momčad stigla do finala Lige prvaka, no ove godine će se to promijeniti. Inter i Milan će u dva međusobna sraza iznjedriti suparnika boljem iz okršaja Real Madrida i Manchester Cityja. Nakon prvih polufinalnih 90 minuta tome su bliži "Nerazzurri".