Istaknuti Mamićevac i bivši izbornik tvrdi: 'Napala su me dvojica navijača i udarila me šakom u glavu'

Ivo Šušak bio je dio Dinamove Skupštine koju neće pamtiti po dobrom. Ne zbog samog njenog tijeka, već onog što se dogodilo nakon nje kad je fizički napadnut.

Izašao sam na glavni izlaz iz Sheratona i krenuo desno na taksi. Tada su za mnom došla dvojica navijača s riječima "što je pi… mamićevska?". Pokušao sam ih smiriti, rekao "dečki, čekajte da vam objasnim…", ali nije imalo efekta. Jedan udarac koji mi je išao u lice sam amortizirao, pogodio me drugi, u zatiljak. Ma nije ništa, sve je u redu, tvrda je to, hercegovačka glava. Ništa, vratio sam se u hotel i otišao na izlaz prema garaži. Što da vam kažem, to definitivno nije bio potez koji priliči Dinamovim navijačima rekao je za Sportske novosti Šušak, bivši izbornik hrvatske U21 reprezentacije, nakon incidenta u kojem, srećom, nije ozbiljnije ozlijeđen.