Leko najavio PAOK: 'Neću smirivati euforiju, ludi smo'

Od sutra se hrvatskom pohodu na skupine europskih natjecanja priključuje i Hajduk koji na rasprodanom Poljudu dočekuje grčki PAOK u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige. Dvoboj je najavio trener Bijelih, Ivan Leko, koji je svojevremeno bio pomoćnik Igoru Tudoru u klubu protiv kojeg sutra igra njegova sadašnja momčad.

''PAOK se gradio kad sam ja bio pomoćni trener. Uspjeli su uz puno ulaganja skupiti ekipu koja je srušila Olympiakos. Uzeli su prvenstvo i kupove. Mentalitet je sličan kao naš. Ali vjerujem u svoju momčad, da može odgovoriti intenzitetom i kvalitetom protivniku koji je iskusniji i koji je bogatiji'', za početak je rekao strateg Bijelih i najavio pravo ludilo:

"Ja ne želim smiriti euforiju. Volimo ovo ludilo. Mi smo i sami ludi. Fokus je na utakmici. Znamo da protivnici igraju puno ovakvih utakmica u sezoni. Pun stadion njima nije neka baza. Nećemo se totalno prilagoditi njima. Igrat ćemo onako kako smo se pripremali i pokušati napasti protivnika tamo gdje je slabiji.''

Utakmica za velike igrače

''Imamo pritisak koji je dobar. Imaš pritisak i kad igraš na terminu s prijateljima. Velike utakmice su za velike igrače. Igrat ćemo ono što treniramo jer nemamo sad baš vremena za neke velike prilagodbe. Imamo poštovanje prema PAOK-u, ali imam veliku vjeru u svoje igrače", rekao je Leko i najavio napadački Hajduk koji će igrati na gol više.

Događaj iz Atene sve je šokirao

''Sve nas je potreslo kad smo vidjeli što se dogodilo u Ateni. S ljudske strane pričam, ne kao trener. Pomislio sam: kako je to uopće moguće? Sramotno je to što se dogodilo u Grčkoj. To nema veze s nogometom. Tužno je i samo možemo izraziti veliku sućut onima koji su stradali.''

Leko je kazao kako su mu i Šarlija (bivši igrač Panathinaikosa), te Livaja (bivši igrač AEK-a), koji su mu rekli o grčkom mentalitetu i sličnostima.

Zatim je nekoliko riječi rekao i Šarlija, stoper Hajduka...

'Gušt je igrati u ovakvoj atmosferi'

"Kvalitetom je PAOK podjednak nama. U dobrom smo ritmu, a mislim da oni nisu na svom maksimumu. Dat ćemo sve od sebe pa tko je bolji, neka ide dalje. Imaju sigurno puno top pojedinaca. Imaju dobra krila Živkovića i Tysona. Ne igra im Brazilac koji je dobio crveni karton, ali imaju oni širok roster i nadoknadit će ga.

PAOK zna igrati na rezultat. Jako je dobar u presingu. Dobro smo se pripremili na prekide, na njima možeš dobiti ili izgubiti utakmicu. Grčka je poznata po dobroj atmosferi. Nama je to gušt, zato se bavimo ovim poslom", zaključio je Hajdukov branič.

