Ivan Leko najavio je derbi s Dinamom: 'Milijun posto vjerujem da će moj plan uspijeti'

Hajduk u nedjelju (15 sati) na Maksimiru gostuje kod Dinama, u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Modri imaju osam bodova prednosti u odnosu na Bijele, uz utakmicu manje, što znači da Hajduk mora na teškom gostovanju tražiti pozitivan rezultat ako želi zadržati priključak

Uoči susreta, Ivan Leko je na Poljudu održao konferenciju za medije, a odmah na početku ga je dočekalo pitanje u vezi Luke Vuškovića.

Danas je Vuškoviću rođendan, ima pravo nastupa. Koliko je blizu da zaigra u nedjelju?

Čestitam mu rođendan. On već par tjedana trenira s nama i ono što je prikazao dosad, jako je zanimljiv i zaslužuje minute. Još imamo dva dana za odlučiti hoće li startati, ili ući s klupe, ali sigurno da je ono što pokazuje dobro.

Kao igrač nikada niste pobijedili Dinamo na Maksimiru. Može li se to sada promijeniti?

Postoji zakon velikih brojeva, nekad se mora i dobiti. Nadam se da će to biti u nedjelju.

Jeste li razgovarali sa Sentićem i dali mu podršku?

Naravno da pričamo s njim. To je splet okolnosti, izbio je par lopti krivo i naša loša utakmica se odrazila na njemu. Svi smo uz njega i naravno da će braniti. To je proces odrastanja, svi smo to prošli. Kad ovdje uspiješ, možeš gdje hoćeš.

Je li vrijeme da Krovinović napokon pokaže da je taj?

Ja sam s Filipom jako zadovoljan. Zbog naše loše igre nije došao na svoje, ali on je u zadnjih par tjedana više šutirao na gol nego ikada ranije. Tako da, ja sam tu miran. Ali kod ‘osmica‘ i ‘desetki‘ se zbrajaju golovi i asisti. On ima ogroman kapacitet, fizički je spreman i mora malo promijeniti način igranja kako bi golovi došli.

Kakvo je stanje u momčadi?

Ovo je najljepša utakmica za igrati, pripremati i voditi. Ne treba ti ekstra motiv ni ništa. Svi se jako veselimo utakmici. Situacija je takva kakva je, pokušavamo se pripremiti. Znamo da je 11 na 11, sigurno ćemo imati 11 igrača, plus najmanje pet na klupi. Moramo biti dobri, hrabri, odlučni i to je jedini put za napraviti nešto u Zagrebu.

Tko može igrati, a tko ne može?

Duga je lista. Imamo nekih koji su duže ozlijeđeni, imamo neke viroze, temperature… Nadamo se da će biti ok. Imali smo Prpića s virozom tjedan dana, pa onda Melnjaka. Kad se vratiš nakon toga, budeš nikakav, ali momci imaju želju i volju.

Govore da će biti snijeg, teški uvjeti…

Možda je to i bolje za nas, ali kako god bilo, jednaki će uvjeti biti za obje momčadi.

Kako vidite Dinamo?

Lijepo igraju, izbalansirani su. Imaju vratara reprezentativca, ključan je bio na Svjetskom prvenstvu, vezni red dominira, napad može zabiti svima…

Koliko je Melnjak blizu sastava i koliko je Kalinić blizu da zaigra od prve minute?

Nadamo se da će Dario biti ok, jer on je jako bitan za nas. A što se tiče Kalinića… Već je dugo želja da imamo pravog Kalu i Marka i nadam se da će to biti ok. Hoće li igrati od prve minute, ovisit će o puno faktora.

Očekujete li da će Dinamo ostati u istom sustavu kao i dosad, ili mislite da će vam se prilagoditi?

Ja bih se iznenadio da nam se prilagode. Ako su najbolji, zašto bi se prilagođavali ranjenom Hajduku. Naravno, moramo sve anticipirati, ali ja ne vjerujem da će se oni prilagođavati nama.

Već ste skoro dva mjeseca u klubu, vjerujete li još uvijek da vaš plan A može uspjeti s ovom ekipom?

Ja vjerujem u to milijun posto. Da ne vjerujem, ne bih ni danas bio ovdje. Moć vjere je nešto što ne vidiš. Lako je vjerovati da su City ili Arsenal dobri sada kada to vidiš. Ja vjerujem milijun posto u to. U nogometu je deset različitih puteva, ali ja sam jako jasan od početka. Kadar koji imam, to su sve karakterno jaki igrači i vjerujemo puno u tom smislu.

Rekli ste zadnji put da niste došli u Split trenirati juniore, možete li malo pojasniti tu izjavu?

Mislim da tu ne bi trebalo biti dileme. Svaka misao se može shvatiti na razne načine. Kako će tko shvatiti, neka shvati. Ja znam što govorim, bilo bi gubljenje vremena da nešto objašnjavam.

Juniori u utorak igraju protiv Cityja, jeste li odlučili što s mladima?

Klub je odlučio da je svaka prva utakmica najbitnija i tako se pripremamo.

Jesu li Benrahou i Anello blizu da počnu?

Blizu su, daju nam kvalitetu u napadu. Sve ovisi o tome kako ćemo gledati, Benrahou je imao asistenciju protiv Gorice, imao je skoro asistenciju u Puli. Tako da, zaslužuje i on minute.

S obzirom na to da je u srijedu gostovanje u kupu u Osijeku, ostajete li gore ili se vraćate u Split?

Ostajemo gore, kako bismo se što bolje pripremili.

Glasnogovornik Hajduka, Božo Pavković, dodao je da momčad nakon gostovanja u Zagrebu odlazi u Vukovar, gdje će se pripremati za susret s Osijekom.

Derbi često presudi inspiracija i potez pojedinca…

To je često tako. Uvijek to budu čvrste, ratničke utakmice i netko iskoči. Mi na to ne možemo utjecati, mi pokušavamo iskontrolirati situaciju što više možemo, a to hoće li nečiji trenutak inspiracije odlučiti, to ćemo vidjeti.

Prekidi bi mogli odlučiti…

Znamo koliko su prekidi bitni. Bili smo dobri u napadačkim prekidima, ali loši u obrambenima. Tako da, nadam se da će to ići na našu stranu, želimo pozitivan balans - zaključio je Leko.