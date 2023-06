Ivan Leko okupio hajdukovce: 'Svi mi znamo što veliki klubovi trebaju pokušavati napraviti'

Splitski Hajduk u ponedjeljak je krenuo s pripremama za nadolazeću sezonu. Trener IvanLeko okupio je 28 igrača, među kojima nije bilo Nikole Kalinića.

"Činjenica je da je otišlo sedam-osam igrača, došao je Šarlija, kojim sam jako zadovoljan jer ima kvalitetu, iskustvo i emociju za nas tako da puno od njega očekujemo. Puno smo naučili zadnjih šest mjeseci, jako sam sretan što opet možemo početi trenirati i raditi na nečemu što bi trebalo biti dobro", rekao je Lekookupljenim novinarima pa komentirao juniore koji su s prvom ekipom na pripremama:

"'Sigurno da ima materijala. Mladi su u prošloj sezoni pokazali da su dobri i da se na njih može računati. Mi smo ih puno i koristili. Klasična priča prvog tjedna, dok ne dođemo do idealnog broja za odlazak u Sloveniju, svatko će imati svoju šansu.''

Komentirao je Leko i težak raspored na početku sljedeće sezone, Bijele u prvom kolu očekuje derbi s Dinamom.

"Mene osobno to jako veseli. Želimo igrati velike utakmice jer su one za velike ekipe. Meni je osobno to bio baš dobar osjećaj. Ima ljudi koji kažu da je bolje onako, a ja vjerujem da ako pošteno radiš, sve se događa kako se treba dogoditi. Od prvog dana smo krenuli s ambicijom da budemo bolji. Pokazali smo zadnja dva-tri mjeseca da možemo biti dobri i ponizno raditi puno, malo pričati i kad dođu ključni momenti da budemo pravi", istaknuo je.

''Ovo je velik klub, ali da bi na kraju došao gdje trebaš šutjeti, raditi i imati fokus dobiti svaku sljedeću utakmicu. U momentu kad se klub odlučio za mene, rekli smo pokušati izvući što je moguće više u prvih šest mjeseci, a onda se u drugoj godini već treba vidjeti nešto ozbiljnije. Puno smo naučili i veselim se prvom treningu, neki je dobar osjećaj na početku. Sad pričati 'prvaci' je trošenje riječi. Svi mi znamo što veliki klubovi trebaju pokušavati napraviti, nitko to ovdje ne skriva. Mogu obećati da ćemo dati sve od sebe i da ćemo imati dobru ekipu'', zaključio je Ivan Leko.