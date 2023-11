Dalić potvrdio loše vijesti: 'Kovačić je osjetio mišić i neće danas doći'

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u ponedjeljak u Zagrebu uoči posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za EURO 2024. godine u Njemačkoj.

Vatrene prvo očekuje gostovanje kod Latvije u Rigi u subotu, 18. studenoga, a tri dana kasnije i domaći ogled s Armenijom. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u nedjelju je odlučio aktivirati pretpoziv veznjaku Torina Nikoli Vlašiću.

Na vrhu skupine D sa 16 bodova je Turska koja je osigurala plasman na EURO. Wales je drugi sa 10 bodova koliko ima i Hrvatska, dok je Armenija treća sa sedam bodova. Na začelju je Latvija s tri boda. Vatreni u zadnja dva kola moraju osvojiti više bodova od Walesa kako bi osvojili drugo mjesto u skupini koje direktno vodi na EURO. Ako će Wales biti bolji, Dalićevim odabranicima sljede dodatne kvalifikacije u ožujku iduće godine.

Uoči novih izazova izbornik se obratio naciji, a sve ste mogli pratiti na našem portalu od 11 sati.

"Zadnja dva poraza su nam znatno otežala situaciju, tako da ne odlučujemo sami o sebi, no moramo se fokusirati sami na sebe. Igrali smo jako loše, možda dvije najlošije utakmice otkako sam ja izbornik. Na nama je sada fokus da uzmemo šest bodova, nećemo gledati što će napraviti Wales", započeo je Dalić pa dodao:

"Bruno Petković neće biti s nama, vraća se u klub. Nažalost, sinoć će i Mateo Kovačić osjetio mišić pa neće doći danas i ostat će u Manchesteru da obavi danas pregled."

Našeg novinara Silvija Maksana zanimalo je zašto je Dalić aktivirao pretpoziv Nikoli Vlašiću.

"Naša procjena je da je popravio formu i stanje i zato je pozvan."

Zanimalo nas je kako izbornik s odmakom gleda na pogreške u posljednja dva poraza.

"Nisam prepoznao situaciju, a splet puno okolnosti doveo je do tih rezultata. Činjenica je da smo bili ostali bez kompletnog napada, a ciklus ranije su bili među najboljima. Perišić i Kramarić su puno dali, a tad su nedostajali. Ja nisam procijenio situaciju i osjetio da nešto ide po krivu. Nećemo se vraćati, moramo se spremiti da ispravimo to što je bilo loše."

U reprezentaciju se vratio Marko Pjaca, no njegov suigrač Marco Pašalić nije dobio poziv.

"Gledali smo i Marka Pjacu i Marca Pašalića. Nedostaju nam igrači na lijevoj strani. Pjaca se diže u formi i iako nije kakav je bio, diže se. Može pomoći. I Pašalić igra dobro i bude li tako nastavimo mogao bi biti priključen."

Među Vatrenima je opet Ante Budimir.

"Budimir je u formi. Rekao sam da želim u kvalifikacijama dati šansu napadačima za budućnost, da se istaknuo. On je formom zavrijedio poziv i dobit će šansu. Bit ćemo ofanzivni i zato je tu. Joško Gvardiol u Cityju igra lijevog beka i u ovim utakmicama bit će na toj poziciji. Od Barišića i Sose prema naprijed nisam dobio što sam htio."

Foto: Screenshot Screenshot

Dobio je izbornik pitanje hoće li možda mijenjati formaciju.

"Ne može biti da odjenom ne valja ono što je bilo dobro šest godina. Bilo je loše, ali to nije razlog da sve tumbam i da krećemo od početka. Neću puno mijenjati. Ono što me ohrabruje je to da ćemo imati više dana i treninga do utakmice. To nam daje za pravo da se nadamo boljem. Bilo bi glupo s moje strane da potonem. Nikad nisam bio jači, motiviraniji i pozitivniji. Tako je i s igračima."

Josip Šutalo?

"Bio je označen najvećim krivcem za sve loše što se događa u Ajaxu, a to uopće nije bilo točno. Dobit će podršku i samopouzdanje od nas, Vedran Ćorluka je s njim kontaktirao, a ja očekujem da bude nositelj obrane."

Osvrnuo se Dalić i smetaju li ga kritike.

"Ne smeta me ništa. Ja znam svoj put i svoj pravac, svatko može raditi što hoće."

Livaković se nije proslavio u posljednje dvije utakmice reprezentacije.

"On je prvi izbor, ima našu podršku i branit će osim ako ne bude neke ozljede. Puno nas je puta spasio, ne želim ga dovoditi u pitanje. Ostaje prvi izbor."

Dalićev bivši suigrač, a danas trener Varaždina Mario Kovačević ima karcinom pluća.

"Vrijedan trener, dajem mu podršku. Taj dečko svojim ponašanjem, radom, izjavama je kupio cijelu hrvatsku javnost. Želim mu brzi oporavak."

Dalić je komentirao i uzak kadar Vatrenih.

"To je evidentan problem, naučeni smo na vrhunske predstave Ivana Perišića i Andreja Kramarića i tek sad vidimo koliko oni nedostaju. Netko će ih naslijediti, no da će netko tako skoro tako dobro igrati, neće. Treba vremena da takvi igrači stasaju. Veseli povratak Kramarića. Nije u minutaži koja ukazuje na optimalnu formu, no vraća se. Nadam se da će doći netko novi, no čekat ćemo još."

Dotaknuo se Dalić Latvije i Armenije.

"U ovom trenutku za nas nema lakih protivnika. Latvija će se htjet dokazati, podići si cijenu. Moramo toga biti svjesni. Moramo biti strpljivi, kompaktni, ne gubiti glavu. Imaju visoke igrače, opasni su u prekidu. Nisu brzi prema naprijed, nešto slično kao Wales igraju. Moramo biti spremni na to da nam mogu napraviti neugodnost. Armenija i dalje ima šanse za Euro, ali idemo korak po korak. Nemamo pravo gledati druge nakon utakmica u kojima nismo bili dobri."

Brozović?

"Nama je on motor ekipe i glavni igrač u trećem dijelu terena. Posljednju utakmicu odigrao je na visokom nivou, kvalitetan je i dobar i takvog ga očekujem. On je moja velika uzdanica i moja velika snaga. Nikad u njega nisam sumnjao."

Baturina?

"Pratili smo ga intenzivno pratili mjesec dana, došao je zbog okomitosti, igre jedan na jedan, to nam treba, to nam nedostaje. Dinamo ne igra najbolje, ali Baturina napravi nešto, ima taj iskorak što nama treba. Bit će tu kao svi drugo, ravnopravni, očekujem da nam može pomoći."

