Jakirović izašao pred novinare i otkrio još loših vijesti: 'Vidjet ćemo hoće li oni uopće biti u kadru...'

Trener Dinama Sergej Jakirović u suboru je na presici najavio nadolazeću utakmicu HNL-u protiv Lokomotive (nedjelja, početak u 17.00 sati).

Modre trese velika rezultatska kriza, u posljednjih pt utakmica upisali su četiri poraza, pa je pobjeda protiv Lokosa impretativ.

""Analizirali smo utakmicu s Viktorijom. Nismo imali dobar protok lopte u toj utakmici, nismo uspjeli provesti u djelo naš plan, ali nemamo što kukati. Svjesni su igrači svega, teško nam je svima. Pokušavamo dati sve od sebe kako bismo izašli iz ove situacije i moramo napraviti sve da uzmemo sva tri boda", rekao je Jakirović na početku pa odgovorio na pitanje koji je glavni problem za ovo stanje:

"To bi trebalo svakoga individualno pitati. Možemo govoriti o pritisku i stresu igranja u Dinamu, ali to je ono što igranje u Dinamu nosi, to je takav dres. U ovom momentu kao da se sve urotilo protiv nas, ali smatram da samo mi možemo izaći iz ove situacije, nitko to ne može umjesto nas. Igrači moraju povući zajedno sa svima u klubu i nadam se da ćemo uspjeti."

"Lokomotiva je mlada i energična momčad koja se nadigrava i uživa u nogometu. Želio bih da moja momčad tako igra. Dobro ih poznajem, znam kako bismo trebali igrati protiv njih. U razgovoru s igračima vidjet ćemo kako se tko osjeća, ne toliko fizički nego psihički. S te strane će biti nekih promjena kako bismo dobili energiju protiv jako dobrog protivnika", rekao je Jakirović o protivniku i progovorio o izostancima te otkrio još loših vijesti:

"Petković je vani, imamo problema s Bulatom i Baturinom, izmoreni su i vidjet ćemo nakon treninga hoće li uopće biti u kadru i, ako budu, hoće li igrati. Ne želimo s njima riskirati."