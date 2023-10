Jakirović: 'Ne razmišljam o ostavci, imam snage za podići momčad'

Bio je to već četvrti poraz "Modrih" u posljednjih pet susreta. Ujedno i peti u 13 susreta pod vodstvom Sergeja Jakirovića. "Ne razmišljam o ostavci, ne želim bježati," kazao je Jakirović nakon poraza od Viktorije.

"Vidjet ćemo, to je i pitanje za vodstvo kluba. Teška je situacija, to se vidi. Koliko god pričao s igračima, vidim u nekim reakcijama da je preveliki pritisak na njima. Realno u teškoj smo situaciji, gol kao da je začaran," dodao je.

Jakirović je istaknuo kako ima snage podići momčad i ne želi se predati usprkos lošem nizu.

"Imam snage podići momčad. Krenuli smo dobro, izuzev poraza u Pragu. Naši problemi kreću prije Astane s ozljedama. Nisam vjerovao da će nam Bruno Petković toliko nedostajati, ali on je klasa. Pokušavam s drugim napadačima, ali to nije to. Možda se radi o mentalnoj blokadi. Dobro radimo. Želio bi da smo pokretljiviji, da više napadamo."

Jakirović se osvrnuo i na večerašnju igru svoje momčadi.

"Bila je to očekivano tvrda utakmica, nisam bio zadovoljan protokom lopte u prvom poluvremenu. Tražio sam da se raširimo, međutim nismo to dobro radli. Nismo dobro napadali. Prijetili smo tek iz prekida. U drugom dijelu smo kontolirali situaciju do Vidovićeve prilike. Nažalost, nismo zabili. Nakon toga smo naivno napravili jedanaesterac. Pokušali smo sa zamjenama, s dva napadača. Probali smo nešto promijeniti, stihijski smo napadali, ali nismo stvorili niti jednu pravu priliku."

Jakirović je naglasio kako je u klubu dva mjeseca, te kako je pružio priliku svim igračima.

"Ovdje sam više od dva mjeseca, pružio sam priliku svim igračima. Mi sami moramo izaći iz ove situacije. Čini mi se da je najveći problem ove momčadi samopouzdanje. Igrači su dobra grupa, imamo jako malo ega u svlačionici, dečki rade, slušaju. Ne zamjeram im ništa. Moramo pokušati sa svježim snagama."

Osvrnuo se i na tribine koje su ispratili momčad zvižducima.

"Nisam to vidio, ali navijači imaju pravo uputiti kritiku. Oni su uz nas, žao mi je što smo ih razočarali," zaključio je trener Dinama.