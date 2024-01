Jakirović novinarima otkrio koje je igrače otpisao pa naglasio: 'Želim i Hoxhu i Brekala'

Trener Dinama Sergej Jakirović je uoči popodnevnog okupljanja igrača, u 10 sati pred novinarima na press konferenciji otkrio situaciju s kadrovskom križaljkom.

"Danas se okupljamo, priključili smo 10 mladih igrača iz naše škole s obzirom na pozicije gdje smo deficitirani. Oni će prvi tjedan biti s nama, pa ćemo vidjeti za Rovinj tko nam treba. Na desnoj strani nemamo Ristovskog koji će biti slobodan ovaj tjedan zbog smrti majke, ni Moharramija kojeg neće biti cijeli mjesec, pa tražimo desnog beka", rekao je i nastavio:

"Emreli je slobodan do sutra, a Kaneko i novi igrač Ogiwara su došli jutros. Ogiwara prvo ima liječnički da finiširamo transfer, a onda će dobiti koji slobodan dan zbog jet-lega. Za neke smo poput Drmića i Marina procijenili da mogu ići dalje, neće biti prostora za njih, a ušli su u zadnjih šest mjeseci ugovora. I radimo na tome, za Menala tražimo neku soluciju s kojom ćemo svi biti zadovolji, da nađe negdje da igra", kaže pa otkriva karte:

"Za Jurića je bolje da ide negdje na posudbu. Kod mene s ozlijedio u Rijeci, bilo bi dobro za njega da dobije kontinuitet nastupa, a sa Sosom i Mijhajličnekom raskidamo posudbe, mislim da nemaju kvalitetu za Dinamo, ne za ono što mi trebamo. Mi smo u Zagrebu do nedjelje, u subotu igramo s Rogaškom u Maksimirom, a onda smo od 8. do 17. siječnja u Rovinju. Tamo ćemo igrati četiri utakmice, tražimo još jednog suparnika."

Situacija sa Živkovićem?

"Bit će Moreno s nama, samo moramo dogovoriti s Lokomotivom da bude sva kako treba. Oni ga imaju na posudbi do ljeta, moramo se dogovoriti klub - klub, a očekujem da će Živković biti s nama. Taj ćemo sastanak odraditi danas. Brodić je na popisu, kupili smo ga i ostavili u Varaždinu, kreće s nama u pripreme, neka dokaže da može igrati u Dinamu. Ja sam uvjeren da on to može."

Foto: PIXSELL PIXSELL

Kakva još pojačanja tražite ove zime?

Tražimo desnog bočnog i lijevo krilo, to planiramo dovesti do kraja prijelaznog roka. Kad donosimo odluke moramo donijeti dobre odluke, nema smisla sad povlačiti Čavlinu. Ako bi ga uzeli morali bi mu odmah dati "jedinicu", a to mu sada ne možemo garantirati. Dobro se razvija u Lokomotivi, on je naša budućnost.

Očekivanja tijekom prijelaznog roka?

Zadnja tri mjeseca gledamo igrače, ali kad se odlučimo za nekoga pojave se razne varijante. Ubacuju se ljudi sa svih strana, pa ja odmah odustajem od posla. Ne želim trošiti energiju. Kao u slučaju Ogiware, vi mediji ste se zabavljali Wdowikom i Mitajom, to se odugovlačilo, pa smo reagirali i uzeli Ogiwaru u tri dana.

Ogiwara?

Teško ga je uspoređivati se nekim kad nismo imali normalnog lijevog beka. Zamolio sam Ljubičića i Perkovića da to igraju, jedan je više vezni igrač, drugi više stoper. Ogiwara je okomit, raznovrstan, stabilan iza, stabilan naprijed…, meni se svidjelo što sam vidio. Pogotovo kad je igrao klupsko SP, kad bjeći igračima Man. Cityja, morali smo reagirati. Nadam se da će biti dobar, uvjeren sam u to, vjerujem da će mu adaptacija biti lakša. Kad se dovode Japanci, dovode se u paru, njima je tako lakše.

Što se događa s Brekalom i Hoxhom?

Hoxha? da, ima pomaka. Priča se i pregovara. I mi i Brekalo imamo želju da on dođe, kao i s Hoxhom. Nešto se pita Slaven Belupo i Fiorentinu. Ako mene pitate, ja želim obojicu. Svaki trener uvijek želi dva igrača. Je li to realno? Je, zašto ne bi bilo? Uvijek postoji mogućnost i da netko ode iz kluba, prijelazni rok traje do 15. veljače. Ali, do 31. siječnja svaki igrač može u inozemstvo, na sve treba biti spreman.

Igrači na okupljanju: Nevistić, Zagorac, Krkalić, Klarin, Ristovski, Moharrami (Azijski kup), Mikić, Perić, Theophile, Bernauer, Cvetko, Perković, Graonić, Mišić, Sučić, Kujundžić, Brkljača, Ademi, Bulat, Ljubičić, Baković, Baturina, Šunta, Halilović, Špikić, Kaneko, Miljak, Rukavina, Vidović, Majić, Petković, Kulenović, Brodić, Emreli, Koščević

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO