Jakirović otkrio koga neće biti protiv Rudeša i poručio: 'Nema kalkuliranja'

Dinamo u subotu od 17.30 sati na Maksimiru dočekuje Rudeš, posljednjeplasiranu momčad prvenstva. Momčad Sergeja Jakirovića pronašla je formu i povezala tri pobjede u nizu, a cilj je taj niz dodatno podebljati.

U ovom trenutku Rudeš je idealna momčad za Plave kojima bi ta pobjeda život značila u daljnjem nastavku borbe za naslov prvaka, ali i kao uvertira u dvije ključne utakmice za jesenski dio sezone - Ballkani i Hajduk.

''Baturina je izvan kadra. Dobio je temperaturu uoči Slaven Belupa, tek će danas doći na trening. Napravili smo detaljne preglede da ne bi nešto prošlo ispod radara. Ristovski je ušao u trening, kao i Bulat. Na 70 su posto. Bernauer je upitan za ovu utakmicu, dobio je nezgodan udarac. Jurić je imao problema s gležnjem, Ristovski, Theophilea ćemo poštedjeti. Ostali su na dispoziciji. Zagorac? 50 posto je bolje, nećemo forsirati ništa'', rekao je u najavi utakmice Jakirović, a usput je i pohvalio Kaneka za kojeg tvrdi kako je ''pokazao da je pojačanje''.

Utakmice hrvatskih rukometašica u drugom krugu možete uživo gledati na programu RTL Kockica te na platformi Voyo uz stručnog komentatora Filipa Brkića

Na klupi Rudeša debitirat će i novi trener, Davor Mladina:

''On je uveo Rudeš u prvu ligu. Nema mjesta podcjenjivanju i kalkuliranju. Bez problema na kartone i ozljede, nemamo pravo na grešku. Moramo od prve sekunde dati do znanja da želimo tri boda, da što prije zabijemo gol kako bismo odveli utakmicu u našem smjeru. Sav respekt prema Rudešu, vidjelo se da se bore i da žele nešto otkinuti. Bez obzira na stanje na tablici, nekoliko puta smo se opekli ove sezone. Maksimalan fokus, želimo dobro igrati i pobijediti'', kazao je strateg Plavih i tako jasno dao do znanja što očekuje od svoje momčadi, ali i ukazao na oprez protiv trenutno najlošije momčadi u HNL-u.