Jakirović otkrio: 'Mišković je prije mene znao da idem u Dinamo. To je licemjerje'

Nakon što je u ponedjeljak postao glavni trener Dinama, svašta je izrečeno o časti i moralu Sergeja Jakirovića, napadan je s mnogih strana, ali je bosanskohercegovački strateg sada odlučio reći svoju stranu priče.

U intervjuu za SN je rekao:

"Razumijem da ima tu emocija, možda sam ranio ljude iz Rijeke. Razumijem ih jer vole svoj klub. No, ja sam sretan i zadovoljan što sam Rijeku ostavio u puno boljoj poziciji od one u kojoj sam je zatekao kad sam preuzeo trenersku funkciju. Gledam na sve kao na moj veliki izazov u karijeri, iskorak koji je nekako logičan. Meni jedino nije jasan gospodin Mišković. On je znao prije mene da Dinamo dolazi po mene", rekao je i nastavio:

"To je informacija koju imam. Nije ništa napravio da to spriječi. To je meni bio pokazatelj da jednostavno treba ići dalje. Sva ova hajka koja se dogodila nakon toga, a koja je meni uzrokovala manje probleme, jest jeftini populizam i zabava za narod. Također, nije istina da sam u 14 sati dobio poziv, a sat vremena kasnije bio u Zagrebu. Nemam helikopter. Bio sam do 18 sati na Rujevici, pozdravio se s ljudima koji su tamo bili i čekao sportskog direktora. I dan-danas imam kontakte, što je sasvim normalno u ovom poslu", priča i objašnjava:

"Imao sam klauzulu koja je u prvom redu stavljena radi otkaza, a ne radi moje odštete. To svi moji kolege i odvjetnici koji rade ugovore znaju. Tu ima dosta licemjerja. Ako mi čestitaš privatno, a nakon toga u medijima izjavljuješ da sam napravio nemoralan potez, izdaju, onda je to što drugo nego licemjerje. I da, onda mi tri dana nakon toga predložiš igrača da ga angažiram za Dinamo! Pa mi sad recite tko je tu moralan, a tko nemoralan? Ja držim da nisam smio odbiti Dinamo kad me želio za trenera. Moram dalje napredovati u svojoj karijeri."

