Jakirović preuzeo odgovornost: 'Puno se igrača treba zamisliti'

U susretu 2. kola C skupine Konferencijske lige Dinamo je na gostovanju u Prištini izgubio od Ballkanija sa 0-2 upisavši prvi poraz u skupini.

Golove za kosovski sastav zabili su Almir Kryeziu (45) i Walid Hamidi (83).

Nakon uvjerljive domaće pobjede (5-1) nad Astanom u prvom kolu Konferencijske lige, Dinamo je na gostovanju u Prištini doživio šokantan poraz.

'Plavi' su u Prištinu doputovali bitno oslabljeni. Sergej Jakirović je zbog ozljeda i bolesti imao velikih problema sa sastavom. Nedostajali su Bruno Petković, Dario Špikić i Stefan Ristovski zbog ozljeda, Robert Ljubičić zbog bolesti, dok Arijan Ademi nije niti prijavljen za grupnu fazu KL. Problema je imao i Josip Drmić. Međutim, bez obzira na brojne izostanke, Dinamo je odigrao ispod svake razine.

'Ispričavam se cijeloj Hrvatskoj i navijačima. Preuzimam odgovornost'

Nakon utakmice svoje dojmove je otkrio i trener aktualnog prvaka hrvatske.

"Zaslužen poraz. Ispričavam se cijeloj Hrvatskoj i navijačima. Preuzimam odgovornost. Imali smo to što imamo, probali smo izvući maksimum. Oni su bili puno bolji od nas. Ono što sam ja htio da radimo, radili su oni nama. Ovo mi je najteži poraz u karijeri. Bruka, to treba priznati. Vidjet ćemo što nosi sutrašnji dan.

Željeli smo i mi pobijediti, no možda to nije bilo dovoljno. Puno se igrača treba zamisliti. Treba se baciti na glavu, nikome nije zabranjeno driblati, dodavati... Vrlo jeftin pogodak. Koliko smo god radili i analizirali, dogodilo se. Možemo do sutra pričati. Vrijeme je za neke druge igrače.

Nedostajao je dobar ubačaj, morali smo puno oštrije. Probali smo sa zamjenama, opteretiti ih, ali onda smo dobili drugi gol. Istra za tri dana i onda stanka? Treba vidjeti što će se dogoditi sutra", izjavio je trener Sergej Jakirović.

