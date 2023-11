Jakirović uoči dolaska na Rujevicu: 'Znam gdje će me udarati, spreman sam za sve'

Dinamo gostuje na Rujevici, a uoči puta trener Sergej Jakirović odgovarao je na pitanja novinara:

"Naravno da nas čeka jako zahtjevna i izuzetno važna utakmica jer znamo kakvo je stanje na ljestvici. Doslovno moramo biti maksimalni sutra u svim segmentima igre i nadam se da ćemo konačno spojiti 90 minuta da nemamo crnih rupa u igri, kao što smo imali do sad. Vjerujem da ćemo se znati nositi i s atmosferom, ne igramo ni ja ni moj kolega Sopić", rekao je u uvodu.

Bit će dosta uvreda protiv vas, prošli ste svašta u karijeri, kako se osobno pripremate?

Kad sam bio trener Gorice sam isto doživio dosta toga i moji kolege u HNL-u znaju kako je to i sad će biti puta deset. To je nogomet, emocije nekad odu u krajnost. Ja znam što smo u Rijeci napravili ja i moji suradnici. Zatekli smo banana-stanje i znamo u kakvom stanju smo ostavili klub. Ne mogu se ja opterećivati time. Ja se moram fokusirati na moju momčad. U ovom poslu si jedan dan najbolji trener, drugi dan nemaš pojma. Takvo nam je društvo, ali moram se uhvatiti za pozitivne stvari. Nikome ništa ne zamjeram, to je nogometni folklor.

Pripremate li se posebno?

Ne znam, vidjet ćemo. Kako mislite, da odem na jogu, wellness? Tko me poznaje, zna da sam čvrst karakter i jaka glava. Pripremit ću se ja sam sa sobom. Znam gdje će me udarati, spreman sam za sve.

Rijeka u posljednjih 11 utakmica nije pobijedila Dinamo, to je na vašoj strani…

Je. Dinamo je godinama bio najbolja momčad. I danas je to, unatoč svemu što se događa. Svjestan sam ja da imamo problema rezultata. Ja krećem od sebe, bez samokritičnosti nema napretka. Ja pogriješim, moraju i igrači preuzeti odgovornost i pokazati da su dostojni Dinamovog dresa. Vjerujem da će to pokazati. Moramo ovu inerciju koja nas je potegla u negativu okrenuti prema pozitivi. Nema tko drugi osim nas.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Marko Lukunic/PIXSELL

U ovoj ligi nepoznanica nema. Koliko je prednost činjenica da ste udarili temelje te ekipe?

Sigurno je prednost, ali toliko puta su igrali jedni protiv drugih da ti u nekim situacijama trener to ne treba reći. Odlučit će s kakvom željom se probudiš sutra ujutro, kako reagiraš i ja vjerujem da ćemo mi biti motivirani kao što će biti i oni. Kažem, radni dio nam mora biti na maksimumu kako bi kvaliteta izašla na vidjelo.

Kako diše momčad s obzirom na negativan niz?

Momčad je pozitivna iako je nekad ovo sve jako frustrirajuće. Vidjelo se to nakon utakmice s Plzenom, kao da smo se nekome zamjerili. Nekako moramo okrenuti situaciju. Je li to ova utakmica? Ja se nadam da je svaka. U Varaždinu smo bili dobri u prvom poluvremenu, u Plzenu je isto jedan dio poluvremena bio dobar. Meni je nejasno da u Dinamu imam problem sa zabijanjem golova. Tko je realan i kuži nogomet, vidi u čemu je problem. Naravno da ja kao trener imam odgovornost, od koje ne bježim. Imamo kadar s kojim moramo ovo iznijeti i dečkima uvijek govorim da oni moraju pokazati kvalitetu. Stalno se priča da imamo najbolji i najširi kadar i svi su igrali i mogli su pokazati svoj talent i kvalitetu. Mi smo izgubili u Plzenu i što danas? Ništa, spremaš se za drugu utakmicu. Neka ja budem taj koji će podnijeti sav pritisak, nemam s tim problema.

Što je razlog ulaska u crne rupe i zbog čega je velik broj igrača ispod razine?

Može se reći da su ispod razine, a može se reći da je to njihov limit. Iskreno, i meni je enigma zašto traju te crne rupe i ne znam jesmo li otkad sam ja tu spojili 90 minuta. Igrači koji uđu s klupe uvijek nešto donesu i onda kad krenu od prve minute kao da im je to neki još veći teret. Želim da su maksimalno opušteni. Naravno da je Dinamo pritisak. Svugdje je, ali u Dinamu je to puta tisuću, teško je to ljudima objasniti.

Jeste li bliže zaključku da su igrači limitirani ili su u padu forme?

Svi su dobili priliku koliko su mogli plus treninzi. Svi su imali šansu za dokazivanjem. Nekad je bolje, nekad je malo lošije, ali smatram da imaju kvalitetu jer inače ne bi bili tu. Neki su tu godinama, nositelji su, a mlađi koji su talentirani ne mogu vući. To moramo svi zajedno.

Foto: SofaScore SofaScore

Kako na sve ovo gleda kostur momčadi? Je li problem što se i oni muče s formom i ozljedama?

Problem je sigurno. Oko Astane su krenuli problemi s ozljedama. Nije problem sama ozljeda, nego povratak u natjecateljsku formu, a nemaš normalan ciklus, nego moraš igrati svaka tri dana. Evo sad Ljubičić. Čovjek je sedam dana bio aut i onda je uskočio. Nemamo rješenja na nekim pozicijama. Teško im je, ali ti ljudi su pobjednici, osvojili su puno toga ovdje i igrali su Ligu prvaka.

Situacija s kolegom Kovačevićem?

Čuli smo se. Želim mu iskazati podršku da ostane borac i hrabar. Prošli vikend smo pričali o tome, već tad smo znali i želim sreću da to sve prebrodi.

Petković?

Out je za Rujevicu, nećemo žuriti. Sljedeći tjedan bi se trebao priključiti momčadskom treningu. Može se javiti u reprezentaciju, ali stav svih u klubu je da ostane u klubu i krene s momčadskim treninzima jer je zadnji napravio prije Astane, prije mjesec i pol. On nije robot, on je čovjek od krvi i mesa. Nadam se da će ovaj put presuditi razum.

