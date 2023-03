JASNA PORUKA Jedini strijelac Dinama na Šubićevcu: 'Moramo biti svjesni za koga igramo i čiji grb nosimo'

Nogometaši Šibenika osvojili su tri velika boda u borbi za ostanak svladavši na svom Šubićevcu vodeći Dinamo sa 2-1 (2-0) u susretu 25. kola HNL-a. Šibenčani su do velike prednosti od 2-0 stigli pred kraj prvog poluvremena pogocima Mislava Matića (40) i Ivana Dolčeka (42), dok je u nastavku Stefan Ristovski (64) smanjio na konačnih 2-1. Do kraja utakmice rezultat se više nije mijenjao te su domaći uspjeli upisati prvu pobjedu protiv Dinama na Šubićevcu nakon 13 godina. "Protiv Dinama svi daju maksimum i moramo to shvatiti. Prvenstvo još nije gotovo, očito smo se prebrzo zadovoljili. Moramo biti svjesni za koga igramo i čiji grb nosimo"; poručio je nakon dvoboja jedini strijelac za Dinamo za Šubićevcu.