Josip Juranović za RTL nakon utakmice za pamćenje: 'Nije bio neki udarac...'

Josip Juranović živi svoj san. Tijekom posljednje dvije godine njegova je karijera doživjela nevjerojatan uspon, a sa Svjetskim prvenstvom u Kataru stvari su postale nevjerojatne te mu je odličan nastup u škotskom Celticu i sjajna predstava na Mundijalu priskrbila transfer u Union Berlin.

Momentalno se uklopio u hit momčad Bundeslige, a u četvrtak je zabio prvijenac u novom klubu. I to kakav. Dalekometna bomba lijevom nogom za 2:0 protiv Ajaxa, a onda je do kraja utakmice dodao i asistenciju za plasman u osminu finala Europa lige i povijesni uspjeh svog kluba.

'Neću gledati u zube golu'

'Zabio sam taj pogodak s lijevom iako nije bio baš neki udarac, ali nema veze, ušla je u gol. I poslije drugo poluvrijeme smo primili iznenađujući pogodak, ali odmah smo se vratili. Kad sam pucao lijevom, išao sam samo da je udarim kako treba, da dođe do gola, na svu sreću ušla je u mrežu, tako da neću pogledat u zube tome', skromno se Juranović za RTL osvrnuo na svoju predstavu protiv Ajaxa.

Sjajan je bio u oba smjera te uz gol i asistenciju kreirao dvije velike prilike, a pobjedi je doprinio i s tri ključna dodavanja te četiri oduzete lopte i osvojena sva četiri duela u koja je ušao.

Hrvatski reprezentativac itekako je opravdao titulu najskupljeg igrača u povijesti Union Berlina. U Njemačku je stigao iz Celtica uz rekordnu odštetu od 8,5 milijuna eura.

'Pet susreta, tri asistencije i jedan pogodak, nisam mogao ni zamisliti bolji početak. U Celticu sam imao puno više pozicijske igre. Imali smo loptu u nogama, a u Unionu smo u nekom srednjem bloku 3-5-2, tako da imam više slobode prema naprijed, mogu koristiti svoj centaršut i tu je borba za drugu loptu. To je koliko vidim najbolje oružje u Njemačkoj', pojasnio je SuperJura.

U iščekivanju derbija protiv Bayerna

Union Berlin od početka sezone je hit prvenstva i neko vrijeme držali su vrh ljestvice Bundeslige. Sada su na diobi prvog mjesta zajedno s Bayernom i Borussijom Dortmund.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Idemo na taj veliki derbi. Igramo protiv Bayerna sad u nedjelju pa ćemo vidjeti kako stvari stoje. Svi znamo tko je Bayern i kakvi su igrači. Ali opet, mislim da u mom klubu nema toliko zvijezda, ali ima neki pozitivan duh, svi radimo jedan za drugog, nema isticanja. Jednostavno, kad smo na terenu dajemo 120 posto. Kad ne možeš, izađeš van i uvijek ima netko drugi tko je spreman uskočiti', konstatirao je desni bek Vatrenih.

'Falit će nam Deki'

Uskoro će i okupljanje reprezentacije koja idući mjesec igra kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Ondje više neće biti Dejana Lovrena koji se jučer oprostio od Vatrenih, a Juranović poručuje - za obranu ne moramo strahovati.

Naravno da će nam faliti Deki. Na zadnjem Svjetskom sam se zbližio s njim, igrao sam na toj desnoj strani, nadopunjavali smo se. Čak sam mu poslao poruku sada, baš mi je bilo žao kad sam vidio to. Nisam to očekivao da budem iskren. Ali opet, to je njegova odluka i ja je poštujem, jako smo dobri i ostat ćemo jako dobri. A što se tiče drugog, imamo jako dobre igrače koji dolaze, tako da jedva čekam i njih vidjeti kako će se ustaliti u reprezentaciji i želim im svu sreću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon kvalifikacija za Euro, u lipnju slijedi Final Four Lige nacija, a Juranović dotad možda s Berlinom sezonu okonča na prvom mjestu.