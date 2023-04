Ima 23 godine i bedem je Dinama i reprezentacije Hrvatske. Tako mlad, a siguran. Kao da je profesionalac već godinama. Kad je on u zadnjoj liniji, momčad je s njim kud i kamo sigurnija.

Sigurnost i stabilnost, ali i opasnost po suparnika

Josip Šutalo neizostavni je dio Dinamove obrane i s njim na travnjaku zagrebački plavi kud i kamo lakše dišu, a protivnici strepe jer je opasan i prema naprijed...

Ove sezone u 28 odigranih susreta za Dinamo u svim natjecanjima, prema Transfermarktu, na kontu ima 2 gola i 2322 sigurnih minuta u nogama. I koliko samo oduzetih protivničkih lopti i prekinutih suparničkih napada...

Pred njim i njegovim klubom novi su prvenstveni zahtjevi. U subotu od 19.10 na Maksimiru Plavi igraju protiv Slaven Belupa. Do kraja HNL-a još je osam kola i puno je izazova i zamki do tada.

Mjesta opuštanju - nema! Josip nije dečko koji se opušta prije vremena, niti su dinamovci u situaciji za takvo što jer ligaška priča nije gotova, ima se još za igrati.

Svi znamo u kakvu se situaciju doveo Dinamo pod vodstvom bivšeg trenera Ante Čačića, kad su sa +12 u odnosu na Hajduk pali na +7.

Javio se portalu Net.hr Josip Šutalo u četvrtak u podne.

NET.HR: Josipe, hvala vam puno što ste za portal Net.hr izdvojili koji trenutak svog slobodnog vremena. Za početak - kako ste, kako zdravlje?

'Pobjeda protiv Lokomotive je bila bitna za nas'

JOSIP ŠUTALO: Hvala vama što ste me nazvali i što, eto, pričamo. Dobro sam, zdrav sam, a to je nekako najbitnije.

NET.HR: Posljednja utakmica s Lokomotivom u Kranjčevićevoj donijela je povratak pobjedničkim stazama za Dinamo. Kako je to u njoj izgledalo i kako s odmakom gledate na taj dvoboj?

JOSIP ŠUTALO: Bila je to, u svakom slučaju, jako važna utakmica za nas. Iz razloga što smo imali taj neki, hajmo to tako reći - negativan niz. Nije nam baš išlo najbolje. Upravo zbog toga taj dvoboj s Lokomotivom za nas je imao veliku važnost. Uspjeli smo se izvući i uzeti ta 3 boda gdje možda i nije bila najidealnija utakmica, ali smo nekako na naš karakter, na želju, uspjeli doći do tri boda.

NET.HR: Na koji način sad gledate na igru i formu svoju, kao i momčadi u cjelini?

JOSIP ŠUTALO: Gledajte, svaka momčad u toku sezone ima neku fazu gdje jednostavno forma malo padne. To vam je normalno. Ali, kao što sam rekao, nama je utakmica protiv Lokomotive bila važna i dobro je da smo uzeli 3 boda. Vjerujem da ćemo se nakon ove utakmice samo dizati.

NET.HR: Što se, u principu, dogodilo da je momčad pala u igri, osim tog pada forme?

JOSIP ŠUTALO: Iskreno ne znam, možda dođe i do nekog opuštanja pritom. Ne znam točno sad razlog, ali kako to bude u nogometu jednostavno - kad nešto ne ide - uglavnom nastrada trener. Došao je sad Igor Bišćan koji je unio nekakvu novu energiju i svi smo malo, hajmo to tako reći - živnuli.

NET.HR: Sad kad ste na +9 u odnosu na Hajduk sigurno se lakše diše?

JOSIP ŠUTALO: Lakše se diše da, veća je bodovna razlika, ali još tu ništa nije gotovo. Ima još osam utakmica do kraja tako da nema opuštanja i maksimalno smo fokusirani na naš cilj i zadaće.

NET.HR: Kako je raditi s Igorom Bišćanom? Nije dugo na klupi prve momčadi, ali među navijačima se stvorila dosta velika euforija.

JOSIP ŠUTALO: Igor Bišćan i ja se znamo već iz mlade U21 reprezentacije Hrvatske. On je stvarno odličan trener. Svima nam je drago što je tu i nadam se i vjerujem da s njim možemo napraviti velike rezultate.

NET.HR:Razlika u suradnji Čačić - Bišćan?

JOSIP ŠUTALO: Svaki trener ima neku svoju filozofiju i ne bih ulazio u to. Jednostavno, svi rade kako misle da je najbolje u tom trenutku, tako da ja to ne bi puno analizirao. Svatko je nešto svoje doprinio. Ne bih tražio neku razliku.

NET.HR: Što konkretno Igor Bišćan očekuje i traži u igri od vas?

JOSIP ŠUTALO: Tek je prošla jedna utakmica tako da ne mogu nešto konkretno reći i kao što sam rekao, Igor Bišćan je unio živost. Sigurno da ćemo težiti igri kojoj smo težili. Zna se naša obrambena zadaća. Kratko smo zajedno u Dinamu, ali budite sigurni da ćemo se prilagoditi svemu.

'U mojoj igri dosta je bitan i ofenzivan dio'

NET.HR: Vi ste zvijezda Dinama i hrvatskog nogometa, reprezentativac Hrvatske, zlatni dečko kako se ono kaže. No, što točno Josip Šutalo radi u igri i koja je njegova glavna zadaća?

JOSIP ŠUTALO: Hvala vam puno na lijepim riječima, lijepo je to čuti. A glavna zadaća Josipa Šutala i svih obrambenih igrača je uglavnom da momčad ne primi pogodak i da budemo stabilni, da donesemo stabilnost i sigurnost. Također, kako nogomet napreduje i dosta je sad bitna i ta igra u fazi napada, ofenzivni dio igre, iznošenje lopte, ubacivanja, mirnoća i tako. Naravno, kao i čvrstina u duelima.

NET.HR: Je li novi sportski direktor i član Uprave Dinama Dario Šimić nekog naljutio ulaskom u svlačionicu, unio nemir - kako se to intepretiralo u pojedinim medijima?

JOSIP ŠUTALO: Iskreno, sad kad ste me to pitali htio bih reći da mislim da je tu očito došlo do nekog nesporazuma. Nitko se nije naljutio, nikakvih problema nije bilo što se toga tiče. Sigurno da Dario Šimić nije imao nikakvu lošu namjeru. Možda je došlo do nekog nesporazuma, još se nisu znale neke stvari, ali nitko se nije naljutio kao što sam rekao, kao ni ja osobno.

NET.HR: Da li je na momčad utjecala situacija oko Skupštine, je li vas to kao momčad malo poljuljalo?

JOSIP ŠUTALO: Mislim da to nije bio razlog našeg pada u igri. Pisalo se stalno o tome i mislim da to nikome nije poremetilo fokus. Ipak smo mi profesionalci i svoj posao moramo odrađivati na terenu.

NET.HR: Kakva je era igranja u Dinamu bez Arijana Ademija? Ipak je on bio kapetan, motor pokretač momčadi, lider na terenu i izvan njega i davao je sigurnost svima u igri.

JOSIP ŠUTALO: Je, Aki je baš davao sigurnost svima. Pričat o tome kakav je on igrač i kakve je sposobnosti imao. Svima nam nedostaje. Ali, moramo jednostavno nastaviti dalje bez njega. Imamo dosta i mladih igrača koji mogu pupuniti tu poziciju.

NET.HR: S kim se najbolje slažete i shvaćate u igri?

JOSIP ŠUTALO: Sa svima se slažem dobro, ali ako nekog već moram izdvojiti onda neka to bude Dino Perić. S njim praktički igram čitavu sezonu i on je moj ipak neki bliski par u igri, ali i kad igra Teophile ili bilo tko drugi što se tiče stoperskih pozicija. Stvarno se razumijemo dobro.

'Drago mi je što me zovu nasljednikom Dejana Lovrena'

NET.HR: Kako komentirate to da vas zovu nasljednikom Dejana Lovrena, stvara li vam to pritisak ili vam je čisto i isključivo vjetar u leđa?

JOSIP ŠUTALO: Dejan Lovren je vrhunski igrač, ima iza sebe odličnu karijeru i kroz reprezentaciju sam dosta naučio od njega. Nije mi to pritisak, drago mi je zbog toga.

NET.HR: Zanimljiva ste roba na nogometnom tržištu...

JOSIP ŠUTALO: Ne bih to komentirao, ja sam igrač Dinama i fokusiran sam samo na Dinamo i niti jedan drugi klub. Prvi mi je cilj da osvojimo ovo prvenstvo, poslije toga Ligu nacija s Hrvatskom pa tek onda što i kako. Ali kažem, fokusiran sam samo na Dinamo, na plavi dres.

NET.HR: Što za vas znači navijačka podrška, tj kad vidite Boyse na tribinama i koja vam je navijačka pjesma najdraža, koja vas pjesma tjera do krajnjih granica i općenito što vas kod navijača tjera da idete glavom kroz zid?

Ljubav se mjeri kilometrima

JOSIP ŠUTALO: Daju nam ogromnu podršku, snagu i sigurnost. Oni su naš štit, uvijek su tu uz nas. Naši navijači, a posebno Bad Blue Boysi uvijek su uz nas i kad je rezultat pozitivan i kad je negativan. Ne samo na domaćim utakmicama nego i na gostovanjima po Hrvatskoj i Europi. Prate nas bilo gdje da igramo. Uvijek su nam potpora i oni stvarno svoju ljubav i vjernost iskazuju po broju prijeđenih kilometara. Što se tiče pjesama, svaka mi je draga. Ne mogu sad izdvojiti neku posebno. Stvarno mi je svaka draga i protiv Lokomotive to što se sad dogodilo, napunili su čitav stadion i dali jedan doprinos da se izvučemo iz teške situacije u kojoj smo se nalazili.

'Samo uz zajedništvo s navijačima možemo napraviti velike stvari'

NET.HR: Nakon svake utakmice, bilo da se radi o pobjedi ili porazu, odete do navijača.

JOSIP ŠUTALO: To vam je zajedništvo i tako treba biti. Samo tako možemo napraviti velike stvari. Kao što sam rekao, najviše volim što su tu uz nas čitavo vrijeme i kad je dobro i kad je loše, bez obzira na sve. Bez obzira na utakmice i natjecanje. Ta podrška nam puno znači.

NET.HR: Slijedi Slaven Belupo u subotuna Maksimiru.

JOSIP ŠUTALO: Očekivanja su kao i za svaku utakmicu - tri boda. Pripremit ćemo se maksimalno. Oni su odlična momčad. Spremit ćemo se najbolje što možemo i idemo po tri boda. To što im se jučer dogodilo u Koprivnici, to je Kup natjecanje, a oni su u HNL-u na jako dobroj poziciji. Bore se u ligi za nešto, tako da bit će čvrsta utakmica sigurno. Ovom prilikom pozivam navijače da u što većem broju dođu na Maksimir i kao uvijek budu naš 12. igrač.