Manchester City u subotu je prvi put u povijesti prvi put osvojio naslov europskog prvaka nakon što je u finalu u Istanbulu s 1-0 pobijedio milanski Inter i nakon tog trijumfa trener "Građana" Pep Guardiola poručio je kako tu ne namjerava stati, već da cilja nove titule u najelitnije klupskom natjecaju na planeti.

"To je nešto što su momčadi poput Reala, Bayerna, Barcelone, Milana radile u prošlosti. Vjerujemo da možemo to ponoviti", jasan je Španjolac.

A za to će Pepu trebati pojačanja. Naime, bit će ovog ljeta sigurno odlazaka iz kluba, Ilkayu Gundoganu istječe ugovor, a na izlaznim vratima je branič Aymeric Laporte. Ne zna se ni kakva je budućnost Bernarda Silve.

Na njihovo mjesto trebali bi uskočiti Hrvati. Veznjak Chelseaja Mateo Kovačić već je sve dogovorio s Građanima, samo još čeka dogovor klubova.

Puno teži zadatak City će imati oko dovođenja Joška Gvardiola iz RB Leipziga.

"City će intenzivirati interes za Gvardiola, procijenjenog na 85 milijuna funti", objavio je ranije u ponedjeljak Daily Mail, a nešto kasnije tijekom dana o tome se oglasio i najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

.Romano tvrdi da su sastanci oko Kovačićevog i Gvariolovog transfera već održani, no da se transfer, logično, ne može dogoditi bez pristanka Leipziga. A to bi mogao biti problem u slučaju gvardiola jer Nijemci žele Gvardiola prodati za rekordni iznos za nekog braniča. To bi bilo više od 87 milijuna eura koliko je Manchester United platio Leicesteru 2019. godine za sadašnjeg rekordera Harryja Maguirea.

"Manchester City je ponovno uspostavio kontakte za Gvardiola. S Kovačićem su dogovorili osobne uvjete, a na listi je i Gvardiol. Gvardiol pritišće da se transfer dogodi. Neće ga biti lako dovesti jer Leipzig od njega želi napraviti najskupljeg braniča ikad, što znači da će tražiti puno više od 80 milijuna eura. Gvardiol želi otići u City" rekao je Romano u videu objavljenom na Youtubeu.