Gotova stvar: Joško Gvardiol novi je igrač Manchester Cityja

Hrvatski reprezentativni branič, 21-godišnji Joško Gvardiol u subotu je i službeno postao novi igrač aktualnog europskog i engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Ovim transferom za koji se predviđa odšteta od oko 100 milijuna eura, hrvatski reprezentativac postaje najskuplji stoper u povijesti.

"Uvijek sam sanjao kako ću jednoga dana zaigrati u Engleskoj. A posebna mi je čast što će to biti u Manchester Cityju i to nakon sezone kakvu je klub imao. Svi koji su prošle sezone gledali Manchester City znaju da je to najbolja momčad na svijetu. Dolazak u ovaj klub je nešto posebno i za mene i za moju obitelj. Sjajna će stvar biti raditi pod Pepom Guardiolom. Znam kako još nisam završio sa svojim igračkim razvojem, a siguran sam kako ću napredovati igrajući za najboljeg trenera na svijetu", kazao je Gvardiol po potpisivanju ugovora.

U Cityju će Gvardiolu suigrač biti reprezentativni kolega Mateo Kovačić koji je ranije ovoga ljeta stigao iz Chelseaja.

"To će također biti nešto posebno, igrati s Mateom", dodao je Gvardiol.

Od Trešnjevke do Dinama, preko Njemačke do Engleske

Skromni dečko sa zagrebačkih Srednjaka nogometnu karijeru započeo je u Trešnjevci, no s osam godina je preselio u Dinamo. Za prvu momčad je debitirao u listopadu 2019. u 4-2 pobjedi protiv Gorice. Dva tjedna kasnije stigao je prvi pogodak protiv Intera iz Zaprešića u pobjedi 1-0.

Sjajne igre u "modrom" dresu dovele su ga do transfera u RB Leipzig, te poziva u reprezentaciju.

U rujnu 2020. godine Gvardiol je prodan u RB Leipzig, ali je još jednu sezonu ostao u Maksimiru na posudbi. Nisu objavljeni detalji transfera, no iznos kojim se najčešće baratalo bio je oko 18 milijuna eura plus 20 posto od budućeg Gvardiolova transfera, što će Dinamo donijeti nove milijune nakon njegovog transfera na Etihad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za hrvatsku vrstu je debitirao 6. lipnja 2021. u prijateljskom 1-0 porazu od Belgije. Do sada je u dresu "Vatrenih" upisao 21 nastup postigavši dva gola. Ovaj zadnji je bio posebno važan, jer ga je postigao u susretu za 3. mjesto na SP-u u Katru u pobjedi 2-1 protiv Maroka.