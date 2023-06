Novo pojačanje Reala se poklonilo Modriću: 'Zalijepit ću se za njega'

Engleski vezni nogometaš Jude Bellingham, koji je prešao iz Borussije Dortmund u Real Madrid, izjavio je prilikom predstavljanja u Madridu da će iduće sezone učiti od iskusnijih veznjaka Luke Modrića i Tonija Kroosa.

"To je od neprocjenjive važnosti za moju karijeru. Način na koji oni igraju, njihovo iskustvo, vizija…Bit će to dobro za mene. U prvim tjednima ću se zalijepiti za njih, nadam se da im neće smetati", izjavio je 19-godišnji Bellingham na konferenciji za medije.

Modrić, koji će u rujnu napuniti 38 godina, ostat će na Santiago Bernabeu još jednu sezonu. Do ljeta 2024. ostat će i 33-godišnji Kroos.

Hrvat i Nijemac igraju na sredini travnjaka zajedno od ljeta 2013. godine a dosadašnji ugovor im je istjecao 30.lipnja.

Real Madrid pomlađuje momčad a novopridošlom Bellinghamu, proglašenom najboljim igračem Budeslige protekle sezone, dao je bijeli dres s brojem 5. Taj broj je nekoć nosio ondje Zinedine Zidane.

"Ovaj dres, sam po sebi, jest velika odgovornost. Možda će me ovaj broj dovesti u pomalo nezgodnu situaciju, no uvijek sam jako cijenio Zidana. On je po meni bio najbolji igrač. Nadam se da ću nastaviti baštinu ovog broja", izjavio je mladi Englez.

Real Madrid, 14 puta prvak Europe, platio je preko 100 milijuna eura Borussiji za Bellinghama.

"Znam da je plaćeno puno ali cijena me ne brine. Nisam niti odvjetnik niti računovođa nego nogometaš", rekao je.

Bellingham, koji je već razgovarao s trenerom Carlom Ancelottijem, na sredini terena će konkurirati iskusnim veznim igračima Modriću, Kroosu i Daniju Ceballosu te mladima Federicu Valverdeu, Eduardu Camavingi i Aurelienu Tchouameniju.

"Imamo sjajnu momčad. Veselim se što ću igrati s njima", rekao je Bellingham. "Svjestan sam velikih zahtjeva Real Madrida i da je na meni velika odgovornost, ali uvijek sam se dobro prilagođavao", dodao je.

Bellingham je karijeru počeo u u Birminghamu od kuda je u ljeto 2020. prešao u Borussiju Dortmund.