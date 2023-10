Kapetan Hajduka Marko Livaja danas se oprostio od reprezentacije Hrvatske objavom na Instagramu, nakon ponovnog poziva u roster od strane izbornika Zlatka Dalića za Tursku i Wales, u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj.

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti", stoji u Livajinoj objavi koja je odjeknula hrvatskim medijskim eterom.

Foto: RTL RTL

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

"Dosta se toga izdogađalo posljednjih mjeseci, počevši od Rijeke ovdje. Šteta, glupo mi je što se Marko Livaja oprostio, jer se radi o dobrom igraču koji je bio itekako potreban sad u svim ovim problemima koje su zadesile izbornika Dalića. Tko zna što se sve tu dogodilo, evo jučer su na Rujevici igrali Rijeka i Hajduk, ma tko zna što se tu dogodilo, je li mu netko nešto rekao ili je prelomio nakon dugo vremena, to kuha u njemu dosta dugo, to je jasno kao dan", govori Vranješ za Net.hr i nastavlja:

"Olić, Ćorluka i Mandžukić su se oprostili na vrhu i to je pravi trenutak, ali ne pamtim da se netko oprostio od reprezentacije na ovakav način. Protivnik sam modernih objava putem društvenih mreža, svatko svašta može kazati. Smatram da se moglo malo drugačije isprezentirati, kao nekad. Draža mi je pressica kako i dolikuje, ali to je to moderno vrijeme interneta. Ovakav način objava važnih informacija poput ove je čista glupost. Ne kažem sad to za Livaju, nego i za igrače u Engleskoj i Njemačkoj".

Za kraj nam je kazao:

"Žao mi je što živimo u ovakvom vremenu. Prije se to znalo kroz novine, na jedan normalniji način takvu jednu odluku obznaniti, uz razloge i sve, ali danas je tako. Ova odluka je došla možda malo i u krivom trenutku za reprezentaciju. Svatko odlučuje za sebe i svatko zna što je najbolje za njega."