Juventus u nevjerojatnoj drami uzeo tri boda na zahtjevnom gostovanju

Nogometaši Juventusa zasjeli su na čelo ljestvice talijanskog prvenstva dramatičnom 2-1 (1-0) gostujućom pobjedom protiv Monze u prvoj utakmici 14. kola.

Juventus je poveo u 12. minuti pogotkom Rabiota koji je bio najviši u skoku nakon ubačaja iz kuta i snažnim udarcem glavom zatresao mrežu.

Rezultat se nije mijenjao sve do sudačke nadoknade do koje se činilo kako će Juventus upisati još jednu minimalnu pobjedu, a onda je Carboni u prvoj minuti sudačkog dodatka udarcem s distance svladao Szczesnog te se činilo kako će Juventus propustiti priliku preskočiti Inter. No, u četvrtoj minuti nadoknade Gatti je uspio vratiti prednost Juventusu iako je prvo promašio loptu na petercu koju mu je servirao Rabiot, ali domaći nisu stigli reagirati, a Gatti je iz drugog pokušaja pronašao put lopti do mreže.

Vodeći Juventus sada ima 33 boda, jedan više od drugog Intera koji u nedjelju gostuje kod Napolija.

Monza, kod koje je Mirko Marić ostao na klupi, nalazi se na 10. mjestu sa 18 bodova.

U prvoj utakmici 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva Koeln je kao gost svladao izravnog konkurenta za ostanak Darmstadt sa 1-0 (0-0).

Strijelac vrijednog pogotka bio je Selke u 60. minuti.

Matej Maglica odigrao je čitav susret za Darmstadt dok je Bartol Franjić ostao na klupi domaćih.

Ovom pobjedom Koeln je pobjegao s dna na 15. mjesto ljestvice s devet bodova, koliko ima i 16. Darmstadt. Iza njih su samo Mainz o5 s osam i Union Berlin sa sedam bodova.

Na vrhu je Bayer iz Leverkusena sa 34 boda, dva manje ima drugi Bayern iz Muenchena.

