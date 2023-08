Kahlina obranio tri jedanaesterca, a igračima je pokazivao gdje će se baciti

Charlotte je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladao Cruz Azul i plasirao se u četvrtfinale američko-meksičkog Liga kupa. Kristijan Kahlina, bivši vratar Gorice, bio je pravi junak američke momčadi.

Kahlina je obranio 3 jedanaesterca, a prije izvođenja svakog igračima je pokazivao stranu u koju će se baciti. Na njegovu sreću, a njihovu žalost, to se i dogodilo. Igrači su pucali gdje je Kahlina pokazao, a on je to jednostavno obranio.

Senzaciju je objavilo već mnogo sportskih portala, a jedan od njih je i Sport Bible, koji se pita: ''Hoće li ovo pokušati i protiv Lionela Messija ukoliko se susretnu sa Inter Miamijem?''