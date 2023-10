Kaos uoči derbija Lige prvaka: Napetost se mogla rezati nožem, a onda su počele letjeti baklje i boce

U derbiju skupine F, ali i večeri u Ligi prvaka, Newcastle United je na svom terenu deklasirao PSG sa 4-1, a prije utakmice došlo je do susreta domaćih i gostujućih navijača pred stadionom. Situacija je umalo izmakla kontroli, letjele su baklje i boce, ali nasreću veći sukob je spriječila policija.

Domaćin je poveo u 17. minuti nakon velike greške Marquinhosa koji je pogrešno dodao. Lopta je došla do Alexandera Isaka koji je pucao, no Gianluigi Donnarumma je fantastično obranio. Međutim, lopta se odbila do Miguela Almirona koji je pospremio odbijanac.

Bio je to prvi pogodak "Svraka" u Ligi prvaka nakon više od 20 godina. Posljednji pogodak u elitnom razredu "Starog kontinenta" u dresu Newcastle Uniteda zabio je Alan Shearer u ožujku 2003. u susretu protiv Intera koji je završio 2-2.

Korak bliže pobjedi engleski sastav je stigao u 39. minuti kada je Dan Burn glavom pogodio za 2-0. Pomoćni sudac je pritom svirao zaleđe, no nakon poduže analize VAR je pokazao kako je pogodak ispravan. Sjajnu predstavu Newcastle je nastavio i u nastavku i već u 50. minuti bilo je 3-0, a zabio je Sean Longstaff.

Lucas Hernandez je vratio tračak nade Parižanima u 56. minuti, no pobjedu Newcastle Uniteda potvrdio je Fabian Schar sjajnim golom u 90. minuti.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo