Karim Benzema pred povratkom u Europu? Odabrao je novi klub, samo tamo želi nastaviti karijeru

Slavni francuski napadač Karim Benzema (36) pred odlaskom je iz saudijskog Al Ittihada. On je, naime, prije nekoliko dana ugasio sve profile na duštvenim mrežama i napustio zemlju pa se čini da je rastanak s klubom pitanje trenutka.

Benzema je u Al Ittihad stigao ovoga ljeta kao veliko pojačanje iz Real Madrida, no ušao je u slabu formu te se našao na meti kritika i uvreda navijača pa je obrisao profile na društvenim mrežama nakon čega je napustio zemlju.

Tamošnji mediji pišu da je Benzema dobio dozvolu za odlazak jer je ozlijeđen, no u takav scenarij malo tko vjeruje i počelo se pisati da je ovo zapravo samo korak prema trajnom odlasku s Bliskog Istoka.

Odmah nakon toga pojavila se priča kako bi se u zimskom prijelaznom roku mogao vratiti u Real, kojega je napustio ljetos. AS piše da je Benzemi Real jedina opcija te da ne bi imao ništa protiv toga da dođe na posudbu.

No, to će biti teško izvedivo jer ga Al Ittihad ne želi olako pustiti, s obzirom na to da su u njegovo dovođenje uložili jako puno novca.

