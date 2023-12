Ove nedjelje igra se najveći hrvatski derbi. Prvoplasirana momčad lige Hajduk stiže na Maksimir u goste drugoplasiranom Dinamu, koji ima sedam bodova manje, ali i dvije utakmice manje. Bit će to treći ovosezonski ligaški derbi, a u prethodna dva oba je puta slavio Hajduk.

Derbi je na konferenciji za medije najavio trener Bijelih Mislav Karoglan i na početku progovorio o podjedi Modrih nad Ballkanijem, kojom su osigurali proljeće u Europi, te odgovorio na komentar da je Dinamo u tom susretu loše izledao 70 minuta.

"Svakoga podcijenjujemo. Mi dugo nismo igrali Europu. Podcijeniti Dinamo bila bi ludost. U maloj je krizi, čupa se u zadnjim minutama. Domaćin je. Mi kažemo da na Poljudu nitko nije favorit, bez obzira tko došao. Domaćin ima određenu prednost, no svaki derbi je 50-50. Zanimljivo je kako postavljate situaciju, znam da ne mislite tako kako ste to rekli", istaknuo je Karoglan.

"Nije ovo utakmica kao i svaka druga, derbi je. I nakon njega ćemo biti prvi, ali on donosi posebnu atmosferu. Ne razmišljam o bodu, to mi je poraz u startu. Utakmica se postavlja kao i svaka druga. Kako to odigrati na bod? Spremamo se za protivnika sa svim njegovim manama i vrlinama i to je to.", rekao je o derbiju pa govorio o prednostima Hajduka nad Dinamom:

"Treba biti dobar u svim fazama. Kaneko je odličan, nije profil uobičajen kod nas. Neke stvari u vezi Dinama su predimenzionirane, to je folklor. Znam koliko moja momčad vrijedi. Imamo unutarnje rezerve, nema nezamijenjivih. Livaja je dimenzija više u odnosu na sve druge, no i bez njega smo pobijedili. Žaper je bitan igrač, ali u kontekstu Hajduku bilo bi porazno razmišljati da je netko nezamjenjiv."

