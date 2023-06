Kovačić o slučaju Livaja: 'Nisam to znao, to je bio šok za sve nas'

Hrvatska nastavlja s pripremama za završnicu Lige nacija u Rotterdamu gdje ih u polufinalu 14. lipnja čeka domaćin Nizozemska. Finale i utakmica za treće mjesto igraju se 18. lipnja, a protivnik će biti Španjolska ili Italija.

Nažalost početak priprema u Rijeci obilježio je incident s Markom Livajom, nakon čega je napadač Hajduka napustio kamp reprezentacije.

U srijedu se iz kampa naciji obraća veznjak Chelseaja Mateo Kovačić, koji je bio jedan od prvih koji je intervenirao nakon povika prema Livaji.

"Čeka nas utakmica s Nizozemskom, a tužno je da pričamo o ovakvoj temi. Dosta ružna situacija, ružno vrijeđanje od strane navijača, moja reakcija je bila takva kakva je bila. Puno je djece bilo okolo. Postoje pravila ponašanja i za nas igrače i za navijače", započeo je Kovačić pa nastavio:

"Ne podržavam takve stvari i to je to što bih rekao na tu temu. Moramo biti fokusirani na našu utakmicu i dati sve od sebe da pokušamo ući u finale Lige nacija."

Kovačić je otkrio kako mu Livaja nije rekao da će otići.

"Nije mi rekao. Ružna ponašanja ne bi se trebala događati u reprezentaciji, no od nas je to postalo normalno. Nisam znao da odlazi, to je bio šok za sve nas, ali događalo se već i prije, reprezentacija se izdizala iznad toga i igrala odlično."

Dobio je hrvatski veznjak i pitanje o odlasku iz Chelseaja.

"Imam još godinu dana s Chelseajem. Sezona je bila jako loša. Sve ide prema tome da ću nakon lijepih pet godina promijeniti sredinu, ali u nogometu se svašta može dogoditi. Trenutno sam fokusiran samo na Hrvatsku i na Ligu nacija."

Kao novi klub spominje se Manchester City.

"City je vrhunska ekipa, zasluženo je u finalu Ligi prvaka. Nemam više što reći na tu temu, ne znam što će se dogoditi."

Završnica Lige nacija?

"Imamo osjećaj da je dojam kako ćemo to lagani osvojiti, ali igramo protiv vrhunskih ekipa, jako respektiramo sve tri momčadi."

Nizozemska?

"Jako dobra reprezentacija, imaju dosta dobrih mladih igrača, čim su tu gdje jesu znači da utakmica neće biti nimalo lako. Očekuje nas teška borba, a kad je najteže znamo biti dosta dobri."

Progovorio je Kovačić i o pritisku uoči završnice Lige nacija.

"Znamo se nositi s pritiskom. Trebamo biti spremni, kakvi smo i bili dosad. Svježina? Osam mjeseci nismo odmarali, imali smo težak raspored, pogotovo je meni bilo u Chelseaju teško. No uvijek se veselimo biti u reprezentaciji i jedva čekamo istrčati na teren protiv Nizozemske. Moje ozljede? Imao sam nekih problema, ali imam još tjedan dana da se spremim i budem u što boljoj formi."