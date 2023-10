Kraljevski klub pronašao novog trenera: Na klupu Real Madrida vraća se Jose Mournho?

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti na klupi Kraljevskog kluba zadržat će se do kraja ove sezone, kada će preuzeti klupu brazilske reprezentacije. Već se dugo nagađa o njegovom potencijalnom nasljedniku, pojavila su se brojna imena, a sad je u prvi plan iskočilo novo - legendarnog Josea Mourinha.

Pošloga tjedna Španjolci su objavili da će na klupu gotovo sigurno sjesti proslavljeni španjolski nogometaš koji je sada na kormilu njemačkog prvoligaša Bayer Leverkusena Xabi Alonso, no ćini se da se to neće dogoditi, barem ne zasada.

Prema informacijama koje u petak stižu iz Španjolske, objavio ih je katalonski Mundo Deportivo, u Kraljevskom klubu ozbiljno razmišljaju o povratku Mourinha, koji je vodio Real u razdoblju od 2010. do 2013. i velike ratove s tadašnjim strategom Barcelone Pepom Guardiolom.

Mourinho trenutno vodi talijansku Romu, no na klupi "Vučice" zadržat će se samo do kraja ove sezone i on je čelnicima Reala navodno trenutno najpoželjniji kantidat.

Portugalac je nedavno rekao da u budućnosti namjerava voditi neki klub u Saudijskoj arabiji, no da ne zna kada. A sada, ako poziv Reala stvarno stigne, očekuje se da će odabrati povratak u Madrid i ponovno biti za korimilom Reala, kluba čiji je veliki navijač i to nikada nije skrivao.