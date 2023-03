A SAD ADIO, A SAD ADIO Krešimir Antolić konačno otišao iz Dinama: Pogledajte u kakvom autu je došao na posao zadnjeg radnog dana u k...

Bivši policajac Krešimir Antolić danas je i službeno napustio Dinamo. Nakon što je na Dan žena posljednji put radio kao član Upravnog odbora prvaka Hrvatske, Antolić se na odlasku iz Maksimira obratio medijima. Rekao je kako se osjeća ponosno što je radio u Dinamo i da je miran jer je njegova uprava osigurala da klub funkcionira normalno - "Nadam se sutrašnjoj pobjedi predsjednika Barišića, iako čujem da su linije iz Međugorja prema Hrvatskoj jako užarene", kazao je Krešimir Antolić i objasnio kako čuje da se nazivaju članovi Skupštine, da su pod velikim pritiskom i misli da ova druga strana baš i nije sigurna u svoju pobjedu. Nismo ni sumnjali kako Zdravko Mamić radi sve ne bi li ostvario potpunu kontrolu nad klubom, a to znači financijskim dijelom Dinama koji ga najviše zanima. "Ne osjećam se izdanim i prevarenim jer je moj odlazak isključivo moja odluka. Kao što sam rekao, nisam htio biti alibi onima koji su se skrivali iza mene. Dario Šimić je u studenom bio moja ideja za sportskog direktora Dinama. Mislim da će on tu donijeti jedan novi iskorak. Sad ću se prvo dobro naspavati, sutra ću oko 20 sati popiti jedan šampanjac jer se nadam da će predsjednik Barišić i dalje biti predsjednik, a onda ćemo vidjeti. Moj povratak u Dinamo? Za mene je ovo završena priča, ja sam uvijek navijač Dinama i uvijek ću biti. To je to što se mene tiče", zaključio je Antolić. Fotoreporter Pixsella snimio ga je prilikom dolaska na stadion kako bi odradio svoj posljednji dan u klubu. Krešimir Antolić smijao se prilikom dolaska s Opelovim terencem. Zanimljivo i prilično skromno, jer Antolić inače vozi Mercedes koji je očito dao sinu, a isto tako miz Dinama odlazi uz otpremninu od oko 100 000 eura.