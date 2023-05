Krunoslav Rendulić: 'Bit će to praznik nogometa, imamo povijesnu priliku'

Momčad Krunoslava Rendulića, HŠK Zrinjski, do naslova Premijer lige je stigla 2:0 pobjedom na gostovanju kod Posušja prije 12 dana, a zatim su slavili na svom terenu i protiv Slobode 4-1. Trenutačno na kontu imaju 72 boda, čak 17 više od banjalučkog Borca.

Posebna nogometna družina

Čitavu sezonu nogometaši Zrinjskog dominiraju i ne pada im napamet sada se opustiti, kada je kraj tako blizu. Žele maksimalno odraditi svoj posao i uzeti duplu krunu protiv gradskog rivala.

Danas u 17.05 Zrinjski u gostima igra protiv Sloge iz Doboja, ali glavni fokus je na ono što slijedi - 17. svibnja i finale kupa Bosne i Hercegovine protiv gradskog rivala Veleža u Zenici na Bilinom polju. To je za Mostarce uvijek više od utakmice, tada se grad jednostavno zapali.

Sergej Jakirović na polusezoni je otišao s mjesta trenera u Rijeku, a klub je angažirao Rendulića koji je nastavio dominantno voditi momčad kao i njegov prethodnik.

Nekako se tako dobro uklopio u pobjednički mozaik Zrinjskog, onaj kojeg je Jakirović ostavio u nasljeđe, a suparnici su, poput domino-kockica, samo redom padali...

Naredao je Rendulić 10 pobjeda zaredom u prvenstvu plus još pet u Kupu, dakle sveukupno 15 pobjeda ima na kontu, a jedini je poraz došao protiv Sarajeva doma 2-3 i to nakon spomenutog pobjedničkog niza od 10 utakmica.

Rendulić je bivši nogometaš koji je tijekom svoje karijere igrao u HNL-u za Osijek, Belišće, Šibenik, Zagreb, Hajduk, Kamen Ingrad, Rijeku, Vinogradar te u Sloveniji za Interblock.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon okončanja igračke karijere ušao je u trenerske vode i bio pomoćnik U-21 izborniku Hrvatske Draganu Skočiću u iranskom Fooladu od 2014. do 2016. godine. Prvi samostalni angažman imao je u Istri, zatim je vodio Šibenik i Goricu.

S hrvatskim hit trenerom portal Net.hr porazgovarao je o uspješnoj sezoni u Zrinjskom, o sportskim podjelama u gradu Mostaru, kao i političkim, te razlikama između HNL-a i BiH Premijer lige. Naravno, to nisu bile jedine teme razgovora.

Intervju prenosimo u cijelosti:

'U Zrinjskom su standardi visoki'

"Sve je super i sve je za pet kad uzmeš naslov 4 kola prije kraja prvenstva, tada je sve krasno i ružičasto kako se ono kaže", rekao je Krunoslav Rendulić koji se sportskom novinsru portala Net.hr javio jučer ujutro prije jutarnjeg treninga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam došao u Zrinjski naišao sam na visoke standarde, ljestvica je bila visoko podignuta nakon odlaska Sergeja Jakirovića u Rijeku. Trebalo je to održati na tom nivou. Hvala Bogu, uspio sam u tome i dominantno nastavio tamo gdje je moj kolega stao, te osvojio taj naslov", naglašava Krunoslav Rendulić pred kojim je još jedna prepreka - Velež.

Cilj je, naime, uzeti dvostruku krunu i time bih na najbolji mogući način završio ovu iznimno uspješnu sezonu. Savez Bosne i Hercegovine dao je 3000 ulaznica navijačima Zrinjskog i Veleža na raspolaganje, te se očekuje spektakl.

"To će biti praznik nogometa u Bosni i Hercegovini, velika je to utakmica za čitav Mostar i jasno je kako će naši navijači pokupovati sve ulaznice, brzo će se to rasprodati. Ipak igraju dva kluba iz istog grada, dva rivala. To je mostarski derbi koji uvijek plijeni pažnju nogometne javnosti, a ovog puta utakmica za trofej igra se u Zenici. Naravno da su naše ambicije osvojiti ovu sezonu dvostruku krunu. Nikad u povijesti Zrinjski nije to ostvario. Nadam se da ćemo to sad prvi put i učiniti i da ćemo donijeti Kup u Mostar. Te utakmice su uvijek neizvjesne, bez obzira na stanje forme i mjesto održavanja utakmice. U finalu Kupa, u ovom dvoboju, nema favorita. Igra se jedna utakmica za trofej, a od naših navijača očekujem maksimalnu podršku i korektno navijanje, da se svi skupa veselimo".

'Nadam se da ćemo uzeti Kup'

Rendulić priča kako se stanje u momčadi popravlja nakon nekih "sitnih i malo krupnijih problema s ozljedama" na ovom njihovom pobjedničkom putu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na dobrom su putu da budu svi spremni za srijedu. Mislim da ćemo za finale Kupa složiti dobru momčad. Nadam se da ćemo se prezentirati kao i dosad u najboljem svjetlu i da ćemo uzeti i Kup. Vjerujem u ove dečke".

Iz dana u dan atmosfera u gradu oko utakmice je sve užarenija, uzbuđenje je sve veće...

"Osjeti se, da, osjeti se pomalo... Nije to još onaj zenit navijačke ludosti kakav će vjerojatno biti na dan utakmice, ma već dva-tri dana prije nje, ali atmosfera se polako iz dana u dan diže."

Rendulić ističe i da mu je netko rekao kad je dolazio u Mostar da će biti prvi, ali da pritom neće biti toliko dominantan sa Zrinjskim, on bi to objeručke prihvatio. Ne samo on nego i svi koji vole Zrinjski i dišu za njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, ispala je to jedna dominacija od početka Kruninog posla na klupi Zrinjskog pa do posljednje odigrane utakmice. Posao u prvenstvu odrađen je puno prije nego što su to mnogi očekivali. Inače, Zrinjski je specifičan nogometni klub.

'Klub je jako dobro posložen'

"Organizacijski je HŠK Zrinjski Mostar jako dobro posložen što izlazi iz okvira BiH. Momčad je izuzetno dobra, radišna, marljiva, disciplinirana... Navijači su jako vjerni, a tu ne mislim samo na navijačku skupinu, na Ultrase, nego i na simpatizere, na sve koji dođu na utakmicu i bodre nas. I onda, kad imate sve to, to se zaokruži u jednu pobjedničku cjelinu i lakše je ostvariti zacrtane ciljeve. Htio bih pritom naglasiti da osim prvenstva i Kupa, naš cilj je ove godine, u narednoj sezoni napraviti iskorak u Europi. Iskreno se nadam da ćemo to uspjeti svi zajedno ostvariti".

Lani je Zrinjski iz Konferencijske lige ispao doslovce u zadnjim sekundama. Kruno Rendulić vjeruje da je Zrinjski naredne sezone spreman za iskorak i siguran je da ima kvalitetu da izbori grupnu fazu Konferencijske lige. Bio bi to nevjerojatan rezultat i strašan uspjeh i za klub i za grad, ali i za njega osobno, naravno...

"Prošle se klub nije kvalificirao u skupinu Konferencijske lige, ali zato ove godine to želimo. Hoćemo napraviti korak više, to bi za nas bila najveća nagrada. Naravno, pritom treba imati i malo sreće da se preskoči ta prva stepenica. Kad se preskoči ta prva stepenica, e onda stvari postaju lakše".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je dolazio u Mostar preuzeti Zrinjski, naravno i kad je trenerski preuzeo klub u svoje ruke, prvu momčad točnije, Uprava je pred Krunu Rendulića stavila očekivanja.

"Naravno da je, Zrinjski je posljednjih godina dominantan klub u Bosni i Hercegovini s osam naslova prvaka, debelo ispred svih. Zato su ovdje ambicije uvijek najviše. Cilj je bio osvojiti prvenstvo i osvojiti Kup. Jedan cilj smo ispunili, nadam se da ćemo uspjeti i drugi."

Visoka očekivanja i ambicije

Oni koji bolje poznaju Krunu Rendulića govore kako on ima uvijek visoka očekivanja od sebe, ponekad i previsoka. Njemu je u glavi ljestvica uvijek visoko postavljena. Stoga, nećemo pogriješiti pitajući ga je li zadovoljan sa svime dosad odrađenim, unatoč toj dominaciji?

"I više nego zadovoljan i to nije samo moj dojam nego i same činjenice govore. Izgubili smo ovog proljeća samo jednu utakmicu. Kad ostvariš takav jedan rezultat, kad tvoji nogometaši ostvare tako nešto, naravno zajedno sa stručnim stožerom, onda to ne ostavlja mjesto nekom nezadovoljstvu tj. nekim mojim ambicijama i visokim osobnim očekivanjima od sebe ili momčadi. Uz to, momčad igra stvarno dobar nogomet i to me posebno veseli. Sve je to zalog za budućnost što je strahovito bitno. Zrinjski svaku utakmicu teži dobiti, protiv Sarajeva smo kod kuće izgubili tu jedinu utakmicu ovog proljeća, ali i u tom dvoboju smo bili dominantni i bolji. Ali jednostavno, napravljeno je previše grešaka koje se skupo plaćaju, a mi smo ih skupo platili. To je nogomet."

Kruno Rendulić dodaje kako nema neke specijalne tajne njegova trenerskog uspjeha, nema formule nego jednostavno predanost, red - rad i disciplina...

Temelji za uspjeh i formula

"To su neki temelji za uspjeh u bilo kojem poslu, a u sportu pogotovo. Nisam strog trener, ali i to ovisi o situaciji. U principu nisam, ali znam nekad onako, znam nekad i biti strog... Kod igrača ne volim, tonuti jedan trener ne voli nezalaganje, ali njega u momčadi Zrinjskog, kod mojih nogometaša nema. Takvih slučajeva u Zrinjskom nema. Ali, ne volim kad igrač ne ide sto posto na utakmici, kad ne ide u duel sto posto, kad se pomalo boji. Kad izbjegava duel, taj dio mi je neprihvatljiv. Pogreške su sastavni dio nogometa i sporta općenito. Pogriješi svako, sto puta ćeš još pogriješiti."

Zrinjski je fascinantan klub. Nema velik budžet poput, primjerice, Sarajeva koje je u svoju momčad za BiH prilike uložilo veliki novac, ali ipak ipak ih je Zrinjski pomeo na ljestvici sa 24 boda više.

"Je i vidimo i sami da je takvo što moguće. HŠK Zrinjski izgleda i vodi se na jedan kvalitetan način, na zdravim je temeljima, raspolaže budžetom kojim raspolaže i to pametno troši. U tome je tajna. Ljudi koji vode klub znaju svoj posao".

Razlike između HNL-a i Premier lige

Najveća razlika između HNL-a i Premijer lige BiH je ta što u Premijer ligi u momčadi moraju uvijek igrati dva mlađa igrača iz Bosne i Hercegovine, znači državljanina te zemlje, mlađa od 21 godinu - "To pravilo u Hrvatskoj ne postoji", naglašava nam Krunoslav Rendulić.

"Kvaliteta HNL-a je ipak veća. Infrastruktura je isto bolja, premda je Nogometni savez Bosne i Hercegovine uložio određena sredstva i klubovi rade hibridne travnjake, tako da se tu stvari popravljaju i polako se mijenjaju. Dolaskom tih terena, davanjem bolje mogućnosti za nogometni razvoj i treninge, siguran sam da će nogomet u Bosni i Hercegovini biti kvalitetniji. Ta razina kvalitete će se povećati", dodaje Rendulić.

Zrinjski da, kojim slučajem, nastupa u HNL-u bio bi u njenom vrhu - "Vjerujem da bi Zrinski bio među TOP 5 klubova", tvrdi Kruno Rendulić i progovara o nekim igračima iz momčadi koji bi mogli igrati u, primjerice, Dinamu i Hajduku...

"Ne znam bi li bili nositelji igre Dinama i Hajduka, ali ima zanimljivih igrača. Recimo, okosnica momčadi koju čine Nemanja Bilbija, Slobodan Jakovljević, Hrvoje Barišić, Josip Ćorluka... Sigurno bi navedena okosnica imala mjesta u klubovima iz vrha HNL-a. I ne samo oni nego i jedan Tičinović koji je igrao u Belgiji i u Hajduku, pa su tu još i Mario Ćuže koji je igrač Dinama na posudbi u klubu, tu su mladi igrači Petar Sučić i Silvio Ilinković pred kojima je sigurno lijepa karijera. Ima u Zrinjskom svakako zanimljivih igrača."

Ima i podjele grada na Hrvate i Muslimane?

Hit trener Zrinjskog nam je na naše pitanje o političkoj podjeli grada Mostara naglasio kako on tu podjelu na Hrvate i Muslimane ne osjeti.

"Puno se ne šetam po gradu pa ne slušam te priče, niti čitam baš novine. Ne čitam ono što ne trebam. Zato ne osjetim neku podjelu na političkoj osnovi, ali osjetim na sportskoj - grad je podijeljen na Zrinjski i Velež. No, politički razdor grada ne osjetim stvarno. Ova sportska podijela na Zrinjski i Velež je normalna i da je nema to ne bi bilo normalno, ne bi bilo uobičajeno, tj bilo ni neuobičajeno. Ove druge podjele nisam osjetio. Meni je u Mostaru dobro i lijepo živjeti, sve mi je blizu, na 15 minuta pješke. To je prednost, to volim i to mi je baš dobro. Stadion od kuće je isto blizu."

I za kraj Krunoslav Rendulić prokomentirao je neuspješnu panenku s bijele točke za trofej NK Maribor u finalu Kupa Slovenije protiv Ljubljane u Celju, od strane Marka Tolića.

Dinamovca na posudbi u momčadi koju vodi Damir Krznar razapeli su zbog tog gafa. Istina, nesretni Tolić je imao u nogama odlučni udarac za osvajanje slovenskog Kupa, a kasnije u produžetku Olimpija je pogotkom iz jedanaesterca uzela trofej. Maribor i Krznar ostali su u šoku, a Tolić je ispao tragičar i patnik, sve u jednom.

O Marku Toliću

Tako razapeti i udariti po Toliću, po bilo kojem igraču, u najmanju ruku treba reći da nije fer. Bez obzira na neozbiljnost prilikom izvođenja penala.

"Najlakše je igrača razapeti i udariti po njemu. Naravno da je i on tu možda i mogao biti malo pametniji pa izvesti jedanaesterac ako treba. Onda i ako i promašiš, nećeš navući ovakav bijes na sebe i nitko ti neće zamjeriti. Bilo je to pomalo nepotrebno od Marka Tolića, ali dobro. U trenutku kad odlučuješ misliš da je to najbolje. U ovom slučaju se ispostavilo da to i nije bila dobra odluka. Nije on ni prvi ni zadnji koji je na takav način promašio penal. Trener je u tom trenutku vjerojatno htio iskočiti iz svoje kože, ne bi ni ja bio sretan isto tako. Jednostavno, stvari ne možeš vratiti."