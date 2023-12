Kustić za RTL: 'Da imamo dobre stadione mogli bi dovesti neke velike utakmice u Hrvatsku'

Počinje li izgradnja maksimirskog stadiona? Nakon dugih pregovora - Vlada, Grad Zagreb i Katolička crkva postigli su - dogovor. Za odricanje od zemljišta na Maksimiru, Crkva će dobiti drugih 10 diljem Zagreba.

Neće to biti novi stadion samo za Dinamo, nego i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A što to znači za ponos nacije i može li novim stadionom Hrvatska konkurirati za veliko europsko natjecanje? S predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem razgovarala je Katarina Brečić.

Vjerujete li da je to sada konačno to?

"Pa vjerujem, ja sam optimist bio od samog početka. Znate i sami da je čim su još krenuli razgovori oko maksimirskog samog stadiona, da je bilo puno skeptika da će se uopće to riješiti. Problemi oko zemljišta je već dugi niz godina je problem oko rješavanja i drago mi je da se Vlada uključila i premijer Plenković. Uistinu im na tome čestitam da se uspjelo to napokon riješiti i ja očekujem da imamo sljedeći korak kad je u pitanju vlasnik. U ovom slučaju je to Grad i nogometni klub Dinamo, tako da ja vjerujem da je ovo početak da se krene u finalizaciju rješavanja dokumentacije, da se može ići u rušenje i izgradnju novog stadiona."

Koliki kapacitet stadiona u Zagrebu biste voljeli vidjeti?

"Pa mislim da je sigurno oko 30.000 da bi bilo adekvatno dobro. Ako bude nešto više isto dobro, ali definitivno da vidimo novi stadion u Gradu Zagrebu, mislim da to i Grad Zagreb i Dinamo svojim rezultatima i reprezentacija to zaslužuje. Vidjeli ste primjer Osijeka, vidjeli ste sada i u Rijeci, najava je iz Splita da će se izgraditi stadion. Mislim, to su neke stvari koje se napokon pokrenulo."

Je li bilo nekih neugodnih situacija kada dođu velike reprezentacije i veliki igrači pa kažu što je ovo, ovo je ružno?

"Pa sigurno da je bilo? I vi ste svjedoci svega toga. Tako da sigurno da su se čudili svemu tome kakvi rezultati, a na kakvim stadionima igramo, tako da ovo uistinu veseli sve ljude koji vole nogomet i drago mi je danas bilo čuti tu vijest da se napokon to riješilo."

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Luka Stanzl/Pixsell

Kako ste vi kao predsjednik HNS-a osjećate u takvim situacijama?

"Sretan i ponosan. Drago mi je."

A kako kad vam dođu ovi veliki igrači pa gledaju što je ovo.

"Sigurno da nije ugodno i uvijek pričamo, pričamo. Ali vide se pomaci. Zato mi je to drago i nadam se da će u budućnosti kad budu dolazili upravo ti veliki igrači da će biti ovaj sretni i ponosni, da će vidjeti na kakvim stadionima dobrim igramo, ja se nadam da će u budućnosti se napokon svi pokrenuti."

Koliko bi Hrvatskoj trebalo modernih stadiona da bi mogla konkurirati za neko veliko natjecanje, možda Europsko prvenstvo?

"Evo imamo u Osijeku prekrasan stadion, da se napravi u Splitu i obnovi ili kako god već da se napravi rekonstrukcija Poljuda, novi stadion u Maksimiru, u Rijeci, u Puli. Mislim da je to već pet, šest stadiona kvalitetnih, dobrih, možemo reći i odličnih da bi se mogli prijaviti za neko od velikih natjecanja."

Možda europsko ili domaćinstvo čak svjetskog prvenstva. Je li to ipak nerealno?

"Ajmo mi napraviti prvo stadione, pa ćemo onda dalje razgovarati. Sigurno da kada bi imali tako dobre stadiona, da ne bi bilo problem razgovarati s UEFA-om i FIFA-om oko nekih velikih utakmica da se upravo igraju u Hrvatskoj."

Spomenuli ste i sami Split. Najava dolazi jučer. Je li takvo što realno da Split dobije novi stadion?

"Teško je nama govoriti. Apeliramo na to da se treba raditi. Naravno, tu su najbitniji gradovi koji su vlasnici svih tih objekata, oni najave… Ja vjerujem da oni hoće ići u tom smjeru da od najava krene nešto konkretno. Bila je najava za rješavanje problema u Maksimiru. Vidjeli smo da se to uspjelo riješiti. Kažem da bi svatko na svoj način riješio sve ovo i te najave koje jesu da bi se to i realiziralo brzo."

Recite mi još treba li graditi stadion u nekom manjem gradu? Sami ste spomenuli Pulu, Varaždin, Zadar.

"Ja podržavam svugdje da se gradi, i u Koprivnici i u Puli da imamo jedan stadion gdje bi se igralo kada bi trebalo."

Ne želimo sad prazne tribine ili mislite da će to dodatno popularizirati nogomet u Hrvatskoj očito popularizira.

"Imali ste primjer u Osijeku novog stadiona koji je napravljen. Prekrasno je gledati na samoj televiziji, a možete misliti koji će osjećaj biti na tom stadionu, da nećete sigurno gledati hoće li padati kiša i kako se osjećate na njemu."

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počelo je 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.