Ladić za RTL komentirao ždrijeb: 'Definitivno imamo razloga radovati se, ovo je još jedna prilika za Dalića'

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini B EURA 2024 u Njemačkoj sa selekcijama Španjolske, Albanije i Italijom, odlučio je ždrijeb u Hamburgu.

Vatreni će Euro otvoriti protiv Španjolske u Berlinu 15. lipnja. Drugu utakmicu igramo 19. lipnja protiv Albanije u Hamburgu. U posljednjem kolu čeka na Italija u Leipzigu 24. lipnja.

Ždrijeb je ekskluzivno u studiju RTL-a komentirao pomoćnik izbornika Zlatka Dalić Dražen Ladić u razgovoru s Markom Vargekom.

"Od početka ili nakon završetka ždrijeba, svi su počeli govoriti skupina smrti, jako teška skupina. S druge strane, mislim da imamo priliku da protiv dvije zaista jako atraktivne reprezentacije možemo pokazati da smo i dalje kvalitetni, kao što smo bili do sada. Mislim da su te utakmice i za navijača i za igrače protiv Španjolske, Italije zaista veselje. Mjesecima će se pričati o Španjolskoj, Italiji. Albaniju će rijetko tko spominjati, jer nju smo vjerojatno već apsolvirali"; započeo je Ladić u studiju RTL-a.

Je li skupina prolazna?

"Definitivno je, pokazali smo u ovih četiri pet, šest godina zaista toliko puta da ova reprezentacija ima snage, pogotovo protiv zvučnih reprezentacija odigrati prave utakmice."

Foto: SofaScore SofaScore

Otvaramo sa Španjolskom, slijedi Albanija, pa zatvaramo s Italijom.

"Bit će tu sati raznoraznih kalkulacija. Što ako, što ako? Međutim, od utakmice do utakmice će se praviti kalkulacija i odlučivati što će biti. Imamo šansu da do utakmice s Italijom riješimo prolaz. Ako nećemo, imamo novu šansu, zadnju utakmicu da to riješimo, tako je manje bitno da li ćemo to napraviti prvu, drugu utakmicu ili na kraju, glavno da prođemo skupinu."

"Pritisak nije loš ukoliko je pozitivan, a zaista renomirani protivnici daju dobar i pozitivan pritisak. To smo toliko puta dosad pokazali. Naravno da ćemo mi uvijek ne prolazak grupe kvalificirati kao neuspjeh, ali ponovno napominjem, treba se veseliti utakmicama sa Španjolskom i Italijom. Budite uvjereni da ni Španjolci ni Talijani nisu sretni što su izvukli Hrvatsku."

"Vjerojatno će na Italiji biti pritisak s obzirom da nisu bili na zadnjem svjetskom prvenstvu. Nekako gledaju tu šansu na europskim prvenstvim. Ne mislim baš da su u nekoj prevelikoj formi i da imaju neku pojedinačnu preveliku kvalitetu, tako da mislim da se definitivno imamo razloga radovati."

Reprezentacija bi se mogla pripremati u Dubaiju.

"Tako je, treći mjesec je reprezentativni termin. Do tad je pauza tu i mislim koliko ima informacija da će se tu nastojati dogovoriti turneja u neke toplije krajeve. Dvije utakmice tu da se eventualno da prilika igračima koji nisu imali neku zavidnu minutažu u ovim kvalifikacijama, a onda nakon toga kreću finalne pripreme za taj Euro."

Vargeka je zanimalo i osjeća li Ladić da bi ovo moglo biti Daliću zadnji Euro.

"Nisam osjetio pad energije, pogotovo nakon poraza od Wales. Imao sam dojam da su tu krenule naše pripreme za euro i, kako je on sam napomenuo, malo smo se svi zajedno uspavali na ovim lovorikama. Te dvije utakmice su nas zaista probudile, uzdrmale i definitivno smo postali svjesni da bez pravog pristupa bez prave ozbiljnosti, ne samo nas, nego i igrača, ne možeš ni očekivati neke dobre rezultate. To se toliko puta dokazalo. Bez obzira protiv kojeg protivnika igrao, a Euro definitivno će se svi složiti, nema slabih reprezentacija tu tako da mislim da je to zaista prilika još jednom više za Zlatka, da pokaže da sve ovo nije bila slučajnost."

Ladić se osvrnuo i na Dominika Livakovića.

"Imali smo sreću da kroz i europska i svjetska prvenstva zaista imamo vratare na zavidnoj visini. Možda su nas tu malo i razmazili. Što se toga tiče, može se dogoditi neka slabija intervencija, neki slabiji dan, ali mi to onda ne pripisujemo tome, nego evo vidi, zo je slaba forma, krivaca za nešto ili ne znam što. Ali sam čvrsto uvjeren, ne samo Dominik, nego bez obzira tko stajao na golu da će pokazati svoju pravu kvalitetu i da tu zaista nećemo imati problema."

Pomama za ulaznicama, ima li poziva?

"Još uvijek ne toliko. Još uvijek ne, ipak je sedam mjeseci do Eura. Do tada prave se razne kalkulacije. Uostalom, nismo ni znali do danas u kojim gradovima ćemo igrati. Nije baš možda najsretnije ta daljina za naše navijače. Ali Bože moj, što je tu je.

