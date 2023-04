Legendarni Ivan Rakitić progovorio za RTL nakon posljednjih utakmica Vatrenih

U prvom okupljanju nakon osvojene bronce na Mundijalu u Kataru hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je prve dvije utakmice u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Vatreni su prvo u Splitu u završnici ispustili pobjedu i odigrali 1:1 s Walesom, a potom su oduševili na gostovanju u Bursi i svladali Tursku 2:0.

Nakon dva kola Hrvatska vodi u skupini s četiri boda koliko ima i Wales, ali uz slabiju razliku pogodaka. Turska je na tri boda, dok su Latvija i Armenija na nuli.

Nakon tih utakmica legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić podijelio je dojmove za RTL televiziju.

"Ja mislim da možemo biti jako sretni i pozitivni, nažalost pobjeda u Splitu pobjegla u zadnjoj sekundi, ali ja mislim da pogotovo kasnije kad vidimo na koji način smo bili sposobni da pobijedimo u Turskoj gdje je možda bila i najteža utakmica, ili najteže gostovanje, više nego zaslužena tri boda. Tako da, iako smo izgubili ta dva boda u Splitu, mislim da smo s tom pobjedom vratili to što smo izgubili u Splitu, tako da jako pozitivno i uvjeren sam da će biti jako jako dobre kvalifikacije", rekao je Rakitić na početku pa progovorio o mladim igračima u reprezentaciji poput Majera, Sose, Gvardiola:

"Zato smo ja i ostali, ja mislim napravili korak u stranu da ti mladi preuzmu i ja mislim da, ne samo to što su napravili na zadnjem Svjetskom prvenstvu nego isto i to što čine u svojim klubovima vidi se da, mislim da se ne moramo brinut za budućnost hrvatskog nogometa, to je sve jako pozitivno, neka nastave da uživaju, a mi ostali ćemo svi navijati, bodriti ih i biti uz njih naravno."

Ogled protiv Turske u Bursi bila je 72. utakmica Zlatka Dalića na klupi hrvatske vrste čime je dostigao najdugovječnijeg hrvatskog izbornika Miroslava Blaževića. Rakitić je otkrio da je pokušao kontaktirati Dalića, ali da mu se još nije javio.

"Prije svega, nadam se da će mi vratiti poruku. Poslao sam mu poruku još prije Walesa i još mi nije odgovorio. Tako da prvo nek mi odgovori na tu poruku pa ću mu kasnije čestitati kad dođe ta prilika za tu 73. utakmicu. Ja mislim da Zlatko, sve što je od kada je sjeo na klupu reprezentacije, ne samo rezultatima, nego svojim načinom, ja mislim da je ujedinio sve navijače, sve ono oko nas igrača, a to je, ja mislim, bio još i teži posao. Čestitam i njemu i Savezu na produljenju ugovora, znamo da sada ima još dosta vremena uz nas i jednostavno da ga svi i dalje prate. On i njegov stožer mislim da to fantastično funkcionira, tu su i moji bivši suigrači i jednostavno je to jako lijepo vidjeti, jako sam sretan i ponosan da sam bio na neki način dio njihovog puta i da dalje nastavimo uz Zlatka jer on je taj prvi koji nas vodi i mi idemo uz njega i on je taj najveći posao napravio, kad smo bili u Splitu, kad smo vidjeli tu utakmicu na Poljudu da je ujedinio opet sve navijače, da je stadion rasprodan, da marketinški dio Saveza priprema koreografiju. Jako je lijepo to vidjeti i to je lijepa slika za cijeli nogometni svijet da vidi što je Hrvatska i tu je on jako puno odradio", rekao je Ivan.

Potom je govorio o Modriću i o njegovoj ulozi u reprezentaciji.

"Mislim da je Mateo jako dobro rekao. Ja mislim da moramo biti svjesni, da iako se naravno bliži i taj kraj. Razmišljam kao i Mateo, ja mislim da će Luka prije svih znati kad će doći taj kraj i da mi ne trebamo pričati o tome, nego da jednostavno i dalje uživamo uz njega tu dok ga imamo. Kasnije kad dođe taj dan, smijemo razmišljat o svim drugim stvarima, a do tada, ne da je bitan, nego on je taj koji vodi reprezentaciju već toliko godina i uvjeren sam da imamo još dosta vremena pred sobom da uživamo uz Luku. Nemojmo trošiti ni njega, ni nas na taj dan kad dođe, kad moramo biti bez Luke, nego ajmo uživati u svakom trenutku, tu je, vodi, zna da ima povjerenje, ne samo od današnjih suigrača, nego i od bivših suigrača i od svih okolo. Tako da, idemo uživati uz Luku i on će kasnije odlučiti kad će doći taj dan, al do tada, uvijek biti uz njega.", rekao je i nakon toga odgovorio na pitanje je li se čuo s Lukom i je li ga pitao do kada će igrati:

"Ja mislim da se vidi u svakoj utakmici da je sretan, da uživa. Ja mislim više nego da će reći odradit ću još godinu, dvi, tri, pet. Vidi se da je taj sjaj u njegovim očima kad iziđe na travnjak i dalje na sto posto. I dok je to tako, to vidim i sam na sebi, to je najbitnije, to te napuni energijom, snagom, željom i svime što ti treba. Uživajmo uz njega i sad ako mi koji se čujemo s njime dosta puno, nikad mi ne bi palo napamet da ga pitam dokad ćeš ili što razmišljaš nego samo ga pitam, zapravo kažem mu, sretno na sljedećem okupljanju ili sretno na sljedećoj utakmici s Realom. Trebamo ga uživati, mislim da imamo tu sreću uživati uz takvog igrača, uz takvog čovjeka, i to nam je najbitnije. Svi želimo da traje što dulje i što je više moguće i uvjeren sam da imamo još dosta vremena uz Luku. "

Izbornik Dalić isticao je da već imamo Modrićevog nasljednika u reprezentaciji, da je to Mateo Kovačić koji je oduševio partijom protiv turske u kojoj je zabio oba gola za Hrvatsku. Rakitić se slaže da je Kovačić onaj koji će naslijediti Luku.

"Naravno, pogotovo kad vidim kojim putem ide u Chelseaju, u tom klupskom nogometu, sve je to dio kako napreduje, kako raste, kao igrač i kao čovjek i na kraju krajeva, svi ti uspjesi nisu slučajni. Sigurno je da je on taj karakter, ne samo kao vođa, i naravno da je u njemu taj karakter da kasnije preuzme tu ulogu. I dalje nek ide tim putem, to je najbitnije, a ostalo će doći samo od sebe."

Hrvatsku reprezentaciju sada očekuje Final Four Lige nacija i borba za prvo zlato u povijesti.

"Ako možemo da biramo koje će biti zlato, ja bih volio da Liga nacija ne bude tako uspješna pa da kasnije na Euru uzmemo to zlato, uz silno poštivanje te Lige nacija, ali ja mislim da je to jako jako pozitivan rezultat. Znamo će biti dosta teško jer igramo u gostima, ali svi ti rezultati zadnjih godina nisu slučajnost, ali ja sam uvjeren da sve reprezentacije koje moraju igrati protiv Hrvatske nisu sretne, ili su sretne u tom smislu da moraju igrati protiv jedne velike reprezentacije. To se promijenilo tih zadnjih godina, to poštivanje, taj respekt ostalih reprezentacija i tog nogometnog svijeta što je reprezentacija izgradila, to je fantastično, i da smo sad u tom final fouru je nevjerojatno. Poželjet ću im svu sreću ovog svijeta i da smo svi uz njih, da naprave velik rezultat i da nas dalje čine ponosnim i ja smatram da će to biti tako i na tom final fouru i da će biti jako dobar rezultat", rekao je Rakitić i za kraj otkrio kako gleda na svoju karijeru i ima li u njemu "goriva" za još nekoliko godina na travnjaku:

"Ja sad sam studirao to sportsko menadžerstvo sa UEFA-om, polako se pripremam za taj život poslije nogometa. Ali je srećom tako kao i Luki, dok osjećam žar, tu želju, tu sreću, da ujutro kad stignem na kamp da navučem kopačke, dalje ću bit tu. Hoće to biti još godina, dvi, tri, ili čak još više, da budem iskren - ne znam. Imam još godinu i po dana ugovor ovdje u Sevilli, i ići ću polako, malo po malo da vidimo kako će se razvijat ta situacija. Za sad sam maksimalne snage i želje, što će biti za nekoliko mjeseci to naravno ne znam, ali ne bih se zamarao s time, nego danas uživam, sutra ću uživati, a što će biti za nekoliko dana vidjet ćemo, ali uvjeren sam da sigurno što se tiče toga i zdravlja, ima još nekoliko godina goriva, tako da nadam se da će biti još malo dulje vremena."