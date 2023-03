Legendarni kapetan Modrih o situaciji u Dinamu: 'Ako me navijači žele ja odmah dolazim'

Borba za Dinamo se nastavlja i uskoro dostiže kulminaciju. Posljednjih dana ispred suvenirnice Bad Blue Boys, popularne suvenjare, velike su gužve, a prema posljednjim informacijama kojima raspolažemo dosad se upisalo više od 6000 novih članova kluba.

U kontekstu nove uprave kluba spominju se razna imena i bivše legende Dinama. Jedan od njih je Silvio Marić kojeg Dinamovi navijači pamte kao vrsnog golgetera ali nekoga tko je uvijek bio uz navijače. Velik intervju za Net.hr dao je legendarni Mara.

"Drago mi je da su se Bad Blue Boysi mobilizirali, skupili i da su postigli učlanjenja tolikog broja ljudi jer to bi stvarno moglo biti presudno. Mišljenja sam da u novoj postavi ljudi u skupštini da ima mjesta i za njihovih nekoliko predstavnika. Definitivno ima. Ma, da budem precizniji - i bez toga, bez tih više od 6000 članova, Boysima svaka čast na svemu što su napravili, što su istrpili i kakvu borbu vode i dan danas. Sve su dečki izdržali i pokazali karakter, upornost, kao i nevjerojatnu snagu. Zaslužili su da i bez tih novih članova imaju svog predstavnika u skupštini", kazao nam je u petak ujutro Silvio Marić Mara, miljenik navijača.

"Ima tu još posla - sad na red dolazi statut, a to je jako bitna stvar. Statut treba formirati kakav i je - da bude demokratski, da bude kako spada - ne ovaj koji pogoduje određenoj grupi ljudi. Tu sportska inspekcija treba reagirati i složiti statut kakav i treba biti. Ipak se radi o Dinamu", dodao je Silvio Marić.

Upitali smo Maru bi li on, ako bi to htjeli navijači, bi li on kao neka treća opcija ušao u svoj najdraži klub i radio u interesu Dinama, kao što je to htio i prije zajedno sa gore spomenutima? Ili bar bio oko kluba, ali involviran u njegov rad, u napredak?

"Bilo bi mi drago. U suradnji s Boysima definitivno bi, naravno ako bi oni htjeli… U biti, ako bi BBB-ovci to stvarno htjeli, ja odmah dolazim. Ali, samo ako bi to moji Boysi htjeli. Ja sam sad u Rudešu, ali to bi trebali razgovarati", govori nam Silvio Marić koji je za kraj prokomentirao i svog prijatelja i bivšeg suigrača u Dinamu i reprezentaciji Hrvatske - Darija Šimića, koji se spominje kao novi član Uprave Dinama.

"Bilo bi mi drago da Darijo uđe svakako, bilo bi mi drago da uđe na tu poziciju - bez daljnjega. Čekamo i mi svi, pratimo na iglama što će se dogoditi, kao će se ova bitka odviti. Jesam li se ja učlanio u Dinamo? Učlanio sam se u klub još prije, ali su mi izbacili članstvo jer sam bio, kao - protiv kluba. Još davno smo se mi učlanili u Dinamo. Znate, ja sam se učlanio u Dinamo 1975. Kažem, pratimo razvoj situacije i vjerujemo u bolje sutra našeg Dinama, vjerujemo u slobodu Dinama", zaključio je Silvio Marić, trener Rudeša, trenutno vodeće momčadi druge hrvatske lige.