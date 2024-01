Legendarni Sergio Ramos umiješan u doping aferu: Odbio se testirati, a Španjolci ga namjerno nisu kaznili?

Svjetska antidopinška agencija (WADA) odgovorila je na optužbe da je Španjolska antidopinška agencija namjerno izbjegla kazniti svoje sportaše koji su bili pozitivni tijekom petogodišnjeg razdoblja potvrdivši da su upoznati s optužbama.

Iz WADA-e ističu da postoji niz nepravilnosti koje je potrebno hitno ispraviti.

U taj skandal umiješan je i legendarni španjolski branič Sergo Ramos koji se trebao testirati nakon utakmice protiv Malage u travnju 2018. godine dok je igrao za Real Madrid, no on je to s liječnikom Julijem de la Morenom, odbio testirati prije nego što se imao priliku istuširati.

Sportaši moraju dati uzorke odmah nakon natjecanja, a odbijanje ili bilo koji postupak koji bi mogao ometi testiranje tretira se prema pravilu kao da je sportaš bio pozitivan.

Nadalje, u izvješću se objašnjava da je to bilo prijavljeno već ranije, ali i da se sada može otkriti zašto slučaj nije bilo istrage, odnosno kazne za Ramosa.

