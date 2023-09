OZBILJNE NAJAVE Lekin pomoćnik: 'Moramo obraniti naslov, već dvije godine zaredom osvajamo hrvatski Kup'

Foto: Pixsell

"Puno naših navijača živi u Slavoniji, vidjeli smo to na utakmicama protiv Osijeka, ali i dok smo bili u Vukovaru, gdje je na našim treninzima bilo puno navijača. To je dobra stvar za njih, očekujemo pun stadion, da nas bodre i dovedu do nove pobjede."